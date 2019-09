Messi fue elegido el mejor jugador del año por la Fifa

Y Lionel Messi lo hizo de nuevo. El rosarino fue elegido el mejor del mundo otra vez. La Fifa lo distinguió con el premio The Best en la ceremonia que se realizó en el mítico teatro italiano La Scala de Milán.

Leo Messi es el nuevo The Best, tras superar en las votaciones a Van Dijk y Cristiano Ronaldo, que completan el podio de 2019, un galardón inédito en la vitrina del argentino (antes Balón de Oro), después de que Ronaldo se lo llevara en 2016 y 2017 y Modric en 2018.

Embed Officially the best player of the year. Lionel Messi #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/L4WnkZ8jxQ — M.M.S (@Sharyfff) September 23, 2019

Así Messi a los 32 años es el mejor. Dicho en lenguaje Fifa, es The Best. Lo que antes era el Balón de Oro ahora tiene el nombre en inglés para designar al rey del fútbol de cada temporada. Y para Leo en la sumatoria es la sexta coronación, superando por uno a Cristiano Ronaldo, quien hoy no asistió a la ceremonia.

El capital de Barcelona y del seleccionado argentino señaló al recibir el premio: "Tengo la suerte de tener sentado a mi mujer y a dos de mis tres hijos. Es la primera vez que están acá, si bien Thiago estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerda nada. Verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos es algo único y no tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a todos, no saben si saludar, si pedir fotos. Hoy para mí es una noche y un día extraordinario, compartirlo con ellos, y con Ciro que se quedó en casa porque con los tres era complicado venir. Gracias a todos nuevamente".

No obstante, el duelo de Messi esta vez fue con el defensor holandés Virgil van Dijk, que fue la gran figura en el Liverpool de Inglaterra, equipo que ganó la Champions League dejando en el camino al Barcelona de Messi.

Messi hizo 52 goles en la temporada, fue campeón de la Liga Española con Barcelona, se quedó en semis de Champions, cayó en la final de la Copa del Rey ante el Valencia y quedó tercero en la Copa América con la selección argentina.

Messi es el rey del fútbol mundial para la mayoría. En este 2019 es The Best para la Fifa.