Lionel Messi estuvo "on fire" con PSG en la previa a los The Best de la Fifa

Un gol y dos asistencias de Messi para el triunfo de PSG en Marsella, en el clásico ante Olympique. Mbappé, competidor por los The Best de Fifa, hizo dos.

Este lunes, en la noche de París (a la tarde de Argentina), se entregarán los premios The Best a los mejores de 2022. Y por supuesto, Lionel Messi e s número puesto para quedarse con el máximo galardón a mejor jugador del mundo. Y por si alguno tiene alguna duda aún en la votación, el rosarino tuvo una actuación brillante en el clásico francés, donde su equipo PSG goleó 3 a 0 en Marsella a Olympique. Convirtió un gol y asistió en los otros dos a quien será su competidor en la gala que atrapará la atención mundial, Kilyan Mbappé. Una victoria que además alejó algunas dudas hacia el poderoso conjunto galo que, ahora sí, se encamina a un nuevo título.

PSG había perdido con Olympique hace poco por los octavos de final de la Copa de Francia. Eso, y las derrotas ante Mónaco por la liga y frente a Bayern Munich por la Champios, sembraron un marco de preocupación en el equipo de Christophe Galtier, que no disipó ni siquiera con el milagroso triunfo sobre Lille en la fecha pasada, con un golazo de Messi de tiro libre en adicional. Pero claro, con el regreso de Mbappé luego de su lesión y la sensación de que ya está plenamente recuperado, le renovaron el espíritu al líder que afrontaba un encuentro clave. De nuevo ante el clásico rival y en Marsella. Y aprobó con creces.

Además, era un partido clave. PSG llevaba con 5 puntos de ventaja y una caída hubiera acercado a Olympique a dos. Pero Messi y Mbappé se encendieron y entre los dos mostraron que están en otra dimensión, inclusive sin extrañar al lesionado Neymar. A los 24' llegó la contra, la recepción de Leo, la espera para que Kylian cruce de izquierda al medio y el pase justo antes de que lo agarre el off side para que vaya a definir solo frente al arquero.

Y ya en el segundo tiempo, para acallar cualquier reacción de Olympique, a los 8 minutos del complemento Mbappé combinó con Messi en otra rápida contra, Leo se la devolvió por encima de los defensores y el 7 bravo definió de zurda, como venía, con alguna similitud a aquel maldito gol del 2-2 de Francia en la final del Mundial.

PSG se encamina a un nuevo título aunque faltan 13 fechas y aunque Messi y Mbappé llegan a la gala de The Best en un nivel superlativo, no hay dudas de quien será el elegido. Los dos, tampoco estaría mal.