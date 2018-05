Tomás Abraham es un reconocido filósofo argentino, pero también es un fanático del fútbol. Sobre todo, de su amado Vélez. Por eso, hubo una pregunta que, en su paso por "Animales Sueltos", le llegó al corazón. "¿Qué pensás de Messi? Salí de la valoración futbolera, todo el mundo sabe que es un crack", lo interrogó Alejandro Fantino. Y Abraham arrancó su crítica contra el capitán argentino.

"Estoy enojado con él. A mí me importa mucho todo esto. Yo interrumpía todo para verlo, no había Día del Perdón si jugaba él. Desde los 17 años, viste... ¡Qué maravilla!", empezó Abraham. "Y no. Hay algo que no va con la Argentina", lanzó sobre el rosarino que juega en Barcelona y de la selección.

"No digo que no corre en la selección, eso no. Pero pertenece a una generación, porque no está solo, que tiene su corazón en otro lado", expresó el ensayista.

Tomas Abraham Con Fantino



"Y después hay algo que sospecho hace tiempo: Messi es muy calladito, pero manda. Manda. Y manda con su papá. Manda en la selección argentina. Manda a Tapia, a Sampaoli, mandó a Bauza, a Basile. Calladito con papá. Porque el fútbol argentino se diagramó de un modo que la plata la trae Messi, no la trae nadie mas. Lo que le pagan a la selección es por él", dijo.

Fantino agregó: "La genialidad la trae él, ¿no? Si no se enchufa, no somos nada". A lo que Abraham respondió: "Y así andamos, ¿no? Qué éxito tenemos nosotros, eh".

"Los españoles dicen que no nos merecemos a Messi. Es muy factible que esto mañana lo levanten los medios españoles y digan que el reconocido filósofo argentino Tomás Abraham", lo pinchó el conductor del programa.

"Yo les digo a los españoles que, si nos vemos en Rusia, les vamos a ganar 5 a 0, con cuatro goles de Otamendi", sorprendió para cerrar con su apuesta por un goleador inesperado.