Lionel Messi a sus 32 años mantuvo una extensa entrevista con RAC1, la radio más popular de Catalunya, y en el recorrido por los diversos temas comenzó a perfilar su futuro en general y de su retiro en particular. Y más allá de que siempre el crack rosarino manifestó su deseo de jugar en Newell's, la posibilidad parece desvanecerse con lo que dijo hoy. "Siempre soñé jugar en Newell's, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere", avisó.

"Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá, en Barcelona. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos acá. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado", fue la respuesta de Leo, quien a su vez aseguró desconocer detalles de una renovación con el conjunto catalán: "Creo que no hay nada, por lo que sé de mi papá. Yo de eso me mantengo al margen, aunque siempre ha sido muy sencillo".

Leer más >> Messi: "Pensé que Real Madrid se lo llevaba a Neymar"

Por supuesto que esta declaración comienza a desvanecer el anhelo de Newell's, que soñaba con verlo colgar los botines con la camiseta de la Lepra, aunque Messi siempre se identificó con los colores rojinegros.