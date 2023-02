Lionel Messi es el mejor del mundo, como Scaloni, Dibu y la hinchada

Lionel Messi recibió el premio The Best al mejor del mundo por la Fifa. Lionel Scaloni, el mejor DT, Dibu Martínez el mejor arquero y la hinchada argentina la mejor del mundo.

El momento cumbre. Messi recibe de Infantino el premio The Best de la Fifa.

No podía ser de otra manera. El premio máximo que otorga la Fifa fue para Lionel Messi. El rosarino llegó a su estatura máxima como futbolista al ganar el Mundial de Qatar 2022 y fue elegido sin dejar dudas en la votación llevada a cabo en el Salle Pleyel de París. Además del The Best que le agrega Leo a su frondosa vitrina, los argentinos sumaron otras tres estrellas de igual tenor: Lionel Scaloni fue votado como el mejor técnico del mundo. Emiliano Martínez como el mejor arquero y la hinchada argentina como la mejor del mundo. Redondo.

Messi llegó al lujoso salón de la mano de su esposa Antonela Roccuzzo y en la sala, mientras esperaba que llegue el momento, estuvo todo el tiempo sentado al lado de su principal rival, en la final del Mundial de Qatar y en la gala, el francés Kylian Mbappé. También compitió Karim Benzema, que no pudo estar en la selección francesa por lesión.

Lionel Messi estuvo "on fire" con PSG en la previa a los The Best de la Fifa

Messi lucha contra Benzema y Mbappé en el premio The Best

"Buenas noches. me hacen poner mas nervioso de lo que estoy", dijo al recibir los aplausos. "Es un placer volver a estar acá, estar entre los tres, con Benzema que no pudo estar, con Kilyan que tuvieron un año grandísimo. Es un honor estar en esta gala y ser ganador", apuntó un sonriente Messi.

image (16).jpg Antonela y Leo. Los Messi en la gala de los The Best de la Fifa que atrapó a todo el mundo. AP

"Quiero agradecer de nuevo a mis compañeros, hoy estamos con Scaloni y el Dibu representación de todos, como lo dijo el técnico,. Esto es parte de ellos y un reconociemiento a todo el grupo por lo que hicimos. Fue un año, una locura para mí conseguir un sueño. Después de tanto buscar, pelear e insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Muy pocos lo pueden conseguir y gracias a Dios pude hacerlo", sintetizó.

Y por último, Messi agradeció a "a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido la manera que vivió ese día tan especial que va a quedar de por vida en los recuerdos", apuntó. Y cerró con un tipo gesto paterno que despertó la sonrisa de todos. "También esto es para mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, los amo. Y vayan a dormir ya",

El comienzo de la ceremonia

La ceremonia empezó con gran puntualidad, a las 17, presidiendo el titular de la Fifa, Gianni Infantino, quien dio la bienvenida a los presentes y pasó al primer homenaje de la noche para O'Rei Pelé, al que se le dedicó un gran espacio con la presencia de las hijas, desde las emotivas palabras de Ronaldo a las de Jairzino, compañero del entonces mejor del mundo, y al canto de Seu Jorge, quien hizo una versión de "Changes!", la canción de David Bowie.

La primera premiación fue para la mejor arquera del mundo y fue para Mary Earps, de Manchester United (Inglaterra), quien venció a la chilena Christiane Endler, de Lyon (Francia) y a Ann-Katrin Berger, de Chelsea (Inglaterra). E inmediatamente vino la primera que involucraba a un argentino, la del arquero.

El Dibu, el primero

Emiliano Martínez hizo la punta y fue premiado como el mejor arquero del mundo, de acuerdo a la votación que hizo la Fifa. Un emocionado Dibu recibió el trofeo de manos del exarquero brasileño Julio César y se lo dedicó a todos los argentinos, en especial a sus padres. Es el primer arquero argentino en ganar el galardón The Best de la Fifa y lo obtuvo ante Thibaut Courtois (Real Madrid y Bélgica) y Yassine Bounou (Sevilla y Marruecos).

"Es muy lindo esto para mi carrera", dijo el Dibu al subir al escenario. "Todos saben mi historia. Es un orgullo para mi país este premio. Ganar un Mudnial es algo hermoso. La gente sabe lo pasional que es el argentino y fue algo hermoso para todo el país, sobre todo por el año que pasamos económicamente. Es un orgullo, mi esposa (Mandinha) que me siguió a todos lados, mi familia, la gente de Aston Villa, de la selección", siguió. Y en ese momento brotaron las lágrimas. "Siempre me preguntan quienes fueron mis ídolos en mi puesto y yo les digo que mi mamá, que se la pasaba limpiando edificios, y mi papá que trabajaba como loco. Esto es para ellos".

El mejor gol fue para Marcin Olesky, el polaco de fútbol adaptado que convirtió de tijera un golazo en la liga de fútbol para amputados de su país.

En tanto, la mejor entrenadora fue Sarina Wiegman, la entrenadora de la selección inglesa que conquistó al Eurocopa 20-22.

Después llegó el turno al premio a mejor entrenador y se lo llevó Lionel Scaloni. Lo hizo nada menos que ante glorias de entrenadores como Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. El nacido en Pujato fue premiado con el The Best de la Fifa por su conquista del campeonato Mundial de Qatar y con el enorme handicap que, a diferencia de los otros, no tuvo experiencia en clubes de primera. Favio Capello le entregó el trofeo.

Scaloni, el mejor

Scaloni estuvo acompañado por toda su familia, su esposa y sus pequeños hijos que lo palmearon de atrás apenas fue anunciado su nombre. Con camiseta blanca y corbata celeste, antes de subir al escenario lo saludó a Lionel Messi, que estaba en primera fila. "Quiero agradecer por el premio a todos. Es un premio por el que que nos votan los futbolistas y para mí tiene un valor enorme. Quiero agradecerles a los 26 que nos llevaron a la gloria, sin ellos no conseguíamos nada", dijo el DT.

"Estoy eternamente agradecido al presidente de la AFA por darme la oportunidad, a Pablo Aimar, a Roberto Ayala, a Walter Samuel" y nombró a todos los integrantes del cuerpo técnico que "ante todo somos amigos". Y remató: "Como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a toda la gente, a tu país. Ver a esa gente emocionada en las calles no tiene precio. Han jugados para ellos. Este triunfo es para ellos", dijo emocionado.

Y cerró el mejor DT del mundo: "Por último, se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y a mi papá, mi mamá y hermanos que están en Pujato y sin ellos no sería lo que soy. Gracias a todo el país".

El Tula tambien

Después de los premios que recibieron Dibu Martínez y Scaloni, llegó la premiación a mejor hinchada. Y la recibió la argentina, por lo que el ícono de la tribuna y el bombo: el Tula, menos conocido como Carlos Pascual.

El Tula subió al escenario con el famoso bombo que le regaló Juan Domingo Perón. Y por supuesto, el hincha más caracterizado de 82 años se mostró muy emocionado y ya entonces dio por sentado que el mejor premio se lo llevaría Lionel Messi.

"Nos llevamos todos los premios, el mío, Scaloni, el Dibu, el de Messi", dijo arrancando todas las sonrisas. "Estuve en todos los mundiales que ganamos, la satisfacción que me dio la Argentina no tiene precio. Estuve en los tres mundiales, lo que nos dieron ahora los jugadores fue muy emocionante".

"Presenté un proyecto para terminar con la violencia en el fútbol en el 74", detalló pero la emoción le impidió seguir con la idea: "Estoy muy emocionado, le quiero mandar saludos a todos los hinchas del mundo porque la pasión del fútbol es impresionante y la de los argentinos más. Vine a representar a los miles que estuvieron alentando en Qatar y a los millones que estuvieron en Argentina. La Argentina estaba un poco triste y ustedes (señalando a Messi) le dieron una gran alegría.

Y por supuesto, el Tula cerró tocando el famoso bombo y su canción predilecta que no es la de "Muchachos", sino la que atraviesa todos los tiempos: "Vamo vamo Argentina, vamo vamo a ganar, que esta barra quilombera, no te deja no te deja de alentar. Argentina, Argentina, Argentina", finalizó con el aplauso de toda la sala.

Luego llegaron los premios FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas, para conformar el equipo del año, que quedó así en la rama masculina: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland.

Y en el rubro femenino: Christiane Endler en el arco; Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard y Mapi León; Keira Walsh, Alexia Putellas y Lena Oberdorf; Alex Morgan, Beth Mead y Sam Kerr.

A continuación, Alexia Putellas, de Barcelona (España) fue elegida la mejor jugadora del mundo, por sobre Beth Mead, de Arsenal (Inglaterra) y Alex Morgan, de San Diego Wave (Estados Unidos).

Y finalmente llegó el turno del mejor jugador del mundo de su era: Lionel Messi. Cartón lleno, cuatro premiaciones de cuatro. Un 2022 único para Argentina.