Messi cruzó a Abidal con una carta y Barcelona está en crisis

Barcelona vive horas complejas. Es que el secretario técnico del club, Eric Abidal, hizo una sorpresiva declaración para justificar la salida del entrenador Ernesto Valverde, pero al enterarse Lionel Messi explotó contra el funcionario del club catalán.

Abidal tuvo la pretensión de revalidar su rol como secretario técnico de Barcelona, porque fue duramente cuestionado cuando decidió la destitución de Ernesto Valverde, y para fundamentar su determinación no tuvo mejor idea que adjudicarle la responsabilidad a los jugadores. “Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”, argumentó el exjugador del Barcelona en dos entrevistas con los medios más importantes de la ciudad catalana.

Así Abidal cuestionó públicamente el comportamiento del plantel. Y fue por más al objetar el trabajo de Valverde: “Hay cosas que como exfutbolista puedo oler. No miraba el resultado sino los partidos, cómo se jugaba, la táctica y el trabajo de los futbolistas, que no jugaban mucho (...) Y después del clásico comenzamos a concretar su salida“.

Cuando Messi se enteró de estas declaraciones, redactó una carta para sentar posición en nombre del plantel en su carácter de capitán. "Se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", expresó el rosarino.

Messi hizo público su malestar por cómo aludió a los futbolistas. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", afirmó.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres, porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", sentenció el crack en su historia de Instagram.

abidal.jpg

Según detalló el directivo, la decisión de despedir al entonces DT se empezó a gestar "después del clásico del 18 de diciembre", que finalizó 0-0. "También había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", agregó.

El secretario técnico también replica a Xavi después que el excapitán fuera invitado a ocupar el cargo de entrenador antes que el actual DT Quique Setién: “No le hicimos ninguna oferta a Xavi; si la tiene que la enseñe”. Y fue por más: “No tiene tanta experiencia”.

Abidal también en las entrevistas hizo referencia al vínculo con Messi: “Estamos negociando y nuestra idea es hacer un contrato más largo que el de una renovación anual”.

Cabe destacar que Messi puede rescindir unilateralmente el acuerdo que tiene con Barcelona hasta el 2021, año en el que precisamente están previstas las elecciones presidenciales a las que no puede concurrir Josep Maria Bartomeu.

Abidal y Bartomeu, quien también ejerce de vicepresidente deportivo, se habían citado el pasado domingo en el Camp Nou, y cuando muchos especulaban que el titular del club le daría salida al exfutbolista, no fue así y entonces pareció salir fortalecido como secretario técnico.

Claro que ahora el cruce de Messi pone a Abidal en la cuerda floja y en una situación complicada a Bartomeu, quien quedó en el medio del fuego cruzado.