Messi, convocado para jugar frente a Sevilla por la liga

Si no va de entrada, al menos será suplente. Lionel Messi no pudo jugar ninguno de los dos partidos amistosos con la selección nacional y continúa con una molestia en el aductor derecho, pero hoy saldrá al césped del Sánchez Pizjuán con la camiseta de Barcelona para enfrentar a Sevilla (15.45, DirecTV Sports). Eso está confirmado. Lo que resta saber es si el técnico, Ernesto Valverde, del casi seguro campeón de la liga de España lo pondrá entre los once, algo improbable, o lo tendrá como alternativa. Lo cierto es que el miércoles comienza la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones, ante Roma, y con la ventaja que lleva sería desmedido arriesgarlo.

Messi no jugó en Inglaterra ante Italia y cuatro días después tampoco lo hizo en Madrid frente a España. Su ausencia ante la Furia fue la que más dolió, por supuesto por el resultado, pero también porque se creía que el rosarino iba a llegar bien a esa cita. Finalmente no se lo arriesgó tampoco y regresó a Barcelona con las mismas dudas sobre su estado físico. Ayer Valverde ratificó que la molestia persiste pero no adelantó si iba a jugar o no. Tras la conferencia, el comunicado del club informando sobre los 18 jugadores que viajaban a Sevilla incluía a Leo, por lo que es un hecho que juega o será suplente.

La lógica indica que Messi no debiera jugar. Barcelona le lleva 9 puntos a Atlético Madrid (mañana recibe a La Coruña), Real Madrid no tiene chances de dar un zarpazo a 15 puntos (hoy visita a Las Palmas, 13.30, Espn2) y el miércoles recibe a Roma por la ida de los 4º de final de la Liga de Campeones. Luego, el sábado 7 de abril, recibirá a Leganés y el martes 10 irá a la capital italiana a definir la serie. Por eso, más allá de que Sevilla sea de cuidado (marcha 6º), no hay ningún motivo para arriesgar a 9 fechas del final de la liga.