Messi cantó 32

Desde ayer, el semblante del plantel de la selección argentina ya no es el mismo en los entrenamientos que ordena el cuerpo técnico en Brasil. Es que el triunfo contra Qatar y la inmediata clasificación a cuartos de final de la Copa América modificó por completo las caras de los jugadores. Por ahí también debe entenderse el clima distendido y con sonrisas que se vieron en el festejo por el cumpleaños 32 de Lionel Messi en plena Copa América y palpitando el choque de cuartos ante Venezuela.

Leo recibió los 32 años acompañado de sus seres queridos y un saludo peculiar de su esposa, Antonella Roccuzzo, quien subió a sus redes sociales una foto con Leo, con dedicatoria y cargada incluida: "¡Por más años juntos viejito mala onda!", escribió Anto junto a una foto de la pareja. Leo recibió los saludos del mundo entero, pero el de Anto, además de corazones y señales de amor, llegó con una cargada por el humor de Leo.

El equipo trabajó en el Parque Gigante, el centro de entrenamiento de Inter, muy cercano al estadio Beira Río. La práctica fue seguida por unos 30 hinchas que siguieron la rutina desde una avenida fuera del predio. El dato curioso fue que durante un buen rato le cantaron el cumpleaños a Messi, aunque el rosarino nunca salió al terreno de juego, porque los titulares trabajaron dentro del gimnasio. El crack rosarino recibió incontables saludos y realizó una rutina diferenciada de recuperación física en el día de su cumpleaños. Leo no estuvo visible para los hinchas que se treparon a las paredes linderas del predio de Inter con la intención de observar el entrenamiento y demostrarle afecto al ídolo. Lo cierto es que durante toda la mañana, las redes sociales se inundaron de saludos para el crack rosarino, quien ya desde anoche recibió la visita de su familia que viajó especialmente para estar en el partido del domingo ante Qatar y celebrar con él un nuevo aniversario. Los futbolistas que no tuvieron minutos ante Qatar jugaron partidos de fútbol en espacios reducidos con sparrings y muchos de los que fueron titulares se quedaron en el gimnasio. Por ejemplo, el volante Leandro Paredes, quien jugó todo el partido, fue uno de los pocos que salió a la cancha y su presencia no pasó desapercibida ya que tenía una bolsa de hielo en la rodilla izquierda, aunque su presencia para el partido del viernes no corre riesgo. Si bien Scaloni podría repetir la formación que logró la clasificación, todos los caminos conducen a que realizará modificaciones. Una de ellas es el ingreso de Acuña, quien fue elogiado por Scaloni en la conferencia de prensa, por el ex volante de Central Giovani Lo Celso. La inclusión de Acuña sería para equilibrar un poco más el mediocampo. La otra incógnita que se plantea es la posibilidad de sacar un delantero, Martínez o Agüero, aunque el cuerpo técnico también entiende que los mejores pasajes del equipo fueron con el tridente junto a Messi. El sector derecho de la defensa también está en evaluación ya que luego de dos partidos de Saravia y otro de Casco se baraja la chance de Foyth, quien jugó ahí en Tottenham. Para preparar el partido, Scaloni tiene un antecedente cercano ante Venezuela y fue el amistoso disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid, que terminó en triunfo de la Vinotinto por 3-1.