Messi, aislado por prevención ante el brote de coronavirus

El mejor jugador del mundo quedó aislado. Y no precisamente dentro de una cancha. Lionel Messi no pudo dibujar ninguna gambeta ante la tremenda propagación del coronavirus y por eso acató el protocolo que se activó en Barcelona y en casi todos los lugares del mundo. La cúpula dirigencial azulgrana determinó ayer que "los jugadores seguirán en su domicilio un trabajo físico personalizado y específico, supervisado por los preparadores físicos durante los próximos días”. El rosarino más famoso de la modernidad estará en cuarentena hasta nuevo aviso por precaución.

Barcelona sorprendió al mundo virtual al anunciar a través de Twitter que el equipo profesional suspendió toda actividad "hasta nueva orden” frente a la delicada "situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club”. La noticia se viralizó en todas las plataformas del planeta por el simple hecho de que la institución culé cuenta con el crack rosarino entre sus filas. El mundo futbolero gira prácticamente sobre el eje de Leo día a día. Cada acción que involucre al mejor futbolista se erige en tendencia o se transforma en un fuerte disparador. Esta vez no es la excepción. Menos ante un brote que está paralizando toda actividad a nivel ecuménica.

Por tal motivo, desde suelo catalán fueron contundentes. Optaron por lo más sano. Primero determinaron como medida preventiva interrumpir todas las actividades deportivas, incluido la práctica del plantel profesional. Luego fueron por más y comunicaron que el club quedará cerrado desde hoy. A la vez hay que resaltar que tanto Messi como el resto de los integrantes de la familia (su esposa y pequeños tres hijos) están en perfectas condiciones. La medida azulgrana es una prolongación de lo que hizo desde el jueves pasado Real Madrid, que puso en cuarentena a todos los futbolistas y basquetbolistas después de que un jugador de su primer equipo de baloncesto diera positivo por covid-19. La decisión de los culés abarca "cesar toda actividad hasta nueva orden” ante "la situación sanitaria y atendiendo a las recomendaciones de los responsables médicos del club”. Como dato complementario hay que destacar que Federación Española de Fútbol suspendió todos los partidos de primera y segunda división, al igual que todo el fútbol no profesional masculino y femenino debido a la creciente epidemia de coronavirus. Ayer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma en la península ibérica por la crisis de covid-19, que ya se cobró la vida de 120 personas en España, mientras que el número de infectados avanza a paso redoblado y alcanzó a más de cuatro mil personas.

El mensaje del médico a los jugadores

Fue tan claro como contundente. Jaume Padrós no solo es el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona sino además jefe de salud del club catalán. El prestigioso facultativo le transmitió al primer equipo los motivos por los que la institución los enviaba a sus respectivos hogares dada la propagación del coronavirus y las pautas que deben seguir los futbolistas mientras no acudan a entrenarse. “Les explicamos que la pandemia va en serio y que, dada la rapidez con que se transmite lo más aconsejable es que se vayan a sus domicilios y no se entrenen en grupo”, indicó. Y acotó: “Les hemos pedido que den ejemplo con su comportamiento, acatando las directrices y quedándose en sus domicilios porque la situación así lo requiere”. También indicó que “tiene pautas físicas. Y si quieren salir a correr al aire libre les hemos dicho que lo hagan en los alrededores de sus casas pero extremando la precaución”. Luego Padrós dijo que “los jugadores preguntaron si se podía viajar, pero ahora no se puede salir de viaje. Deben quedarse en sus domicilios. También preguntaron por los niños, porque muchos tienen hijos. Lo bueno es que este virus no afecta a los menores de 18 o 19 años, pueden tenerlo y pasar la enfermedad casi sin darse cuenta. Eso sí, pueden ser transmisores del virus y el peligro es que se lo pasen a los ancianos”, cerró.