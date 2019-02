De los dos técnicos protagonistas del clásico rosarino, quedó la sensación de que a Edgardo Bauza le sentó mejor la actuación de su equipo. El propio entrenador auriazul reconoció que "el equipo tuvo un primer tiempo complicado", pero a su vez destacó que "Central mereció ganar por las chances que tuvo sobre el final del partido".

Está claro que en el esperado clásico de la ciudad no hubo grandes polémicas. Sólo una y, depende del lado que se la mire, cobra o no relevancia. Porque desde las voces rojinegras coincidieron en que no hubo penal a Washington Camacho en el primer tiempo. Pero del lado auriazul, las opiniones fueron unánimes: fue penal. "La jugada del penal fue muy clara, lo vimos después por televisión y se vio que fue un penal clarísimo", disparó el Patón sin tapujos.

Volviendo al análisis en sí del encuentro, el director técnico apeló a la sinceridad como de costumbre y opinó que sus dirigidos merecieron llevarse los tres puntos del Coloso Marcelo Bielsa. "A lo último lo pudimos haber ganado. De hecho tenía la impresión de que lo íbamos a ganar. Tuvimos varias claras sobre el final y no pudo entrar. Hicimos un buen papel y en los últimos diez minutos lo podríamos haber ganado, lo terminamos superando físicamente y tuvimos cuatro opciones muy claras", señaló el ex defensor.

Bauza demostró su conformidad con el rendimiento de los jugadores que entraron desde el banco de suplentes: Germán Herrera, Pablo Becker y Maximiliano Lovera. "Los cambios sirvieron para que el equipo se adelantara en la cancha y tengamos más la pelota. En el primer tiempo Newell's manejó más la pelota y nos complicaron. En el segundo tiempo mejoramos y me voy con la sensación de que merecimos ganar", cerró el ex DT de la Liga de Quito.

El Patón, que en la semana criticó la designación de Diego Abal cómo árbitro del clásico, opinó sobre su actuación. "Estuvo a la altura, hizo un buen partido".