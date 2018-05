Apenas algunos minutos después de la caída, apoyado sobre el cerco de la cancha, a la espera de la final de mujeres, el DT de Litoral, Gabriel Basterra, aún mascullando impotencia analizó el partido por el bronce: "De arranque me parece que mentalmente no estuvimos a la altura, el partido era ayer (por el sábado, las semifinales ante Córdoba). Hicimos todo lo posible para estar 100% para este encuentro pero creo que no pudimos hacerlo. De todas maneras creo que fue un partido malo, no pudo ser dinámico que es como a nosotros nos gusta, fue muy cortado y trabado. Ellos hicieron los goles y se lo llevaron bien".

El Chino, además, habló de un tema que repitieron todos en el pospartido: el impacto anímico de la caída en semifinales, por la forma en que se dio: "Es difícil reponerse de perder una semifinal, la verdad es que si bien ese era el primer objetivo estábamos para jugar la final. Una vez que vimos los partidos y cómo estábamos era para una jugar la final. Al no conseguirlo no tuvimos tiempo para preparar este partido". Luego, el entrenador valoró a sus jugadores: "El equipo está bien, sigue siendo muy joven con un techo a alcanzar, los chicos estuvieron muy comprometidos, con muchas ganas y no hay nada que reprocharles. En un par de días las sensaciones van a ser mejores que hoy, pero cumplieron y estoy contento con ellos".

El hijo del Chino, Facundo, capitán de este seleccionado, señaló: "Se jugó un buen torneo y creo que se nos escapó en el último cuarto ante Córdoba (las semifinales) y es muy difícil después de eso reponerse tan rápido y lograr un buen resultado al otro día. Se nos complicó mucho. Más allá de lo anímico creo que por momentos manejamos la pelota pero ellos con los ataques conseguían algo y nosotros no, y en estos torneos tenés que ser efectivo, no te dan mucha ventaja". Y valoró que "el torneo no fue malo más allá de que nos vayamos con las manos vacías, por el juego y en lo grupal. Hay que seguir creciendo, necesitamos esto: roce y crecimiento".

Leo Del Palacio, otro de los referentes, también se refirió a las expectativas altas y al impacto de no poder concretarlas: "Fue positivo en cuanto a que veníamos a pelear el torneo y nos metimos en semifinales, pero el partido con Córdoba fue clave y nos quedamos con eso. Las condiciones estaban dadas para que pasáramos a la final porque en el partido así se notó y no lo cerramos. El partido con Mendoza es más anecdótico que otra cosa si bien queríamos salir terceros, porque estar en el podio es importante, pero no se dio".

El defensor de Uni se rió ante la consulta de cómo se sale de semejante momento y dijo: "Todavía estamos pensando en el partido de ayer (por el sábado). Cuesta soltarlo porque si uno se pone a pensar, las cosas estaban dadas para que lo ganemos. No pudimos cambiar el chip para Mendoza". Asimismo rescató: "Este equipo tiene bastante futuro porque hay un mix de jugadores experimentados, una parte media de 26, 25 años y los chicos. Eso hace que podamos entendernos adentro de la cancha. El físico en estos torneos también es importante y lo soportamos bien", cerró.

Las chicas: ascenso sin corona



El seleccionado femenino de Litoral jugó en Mendoza por el ascenso del Campeonato Argentino. Y en San Rafael consiguió el objetivo primario, que era volver a la élite del hockey argentino. Lo logró con el acceso a la final, pero ayer no lo pudo coronar con el título. Cayó ante la Misiones comandada por la Leona Lucina von der Heyde por 2 a 1 (también había perdido en la fase de grupos con el mismo rival). Luego de perder la categoría en 2016 por primera vez en su historia, las damas mayores de Litoral estarán de nuevo el año que viene entre los mejores ocho equipos del país.