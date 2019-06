Menotti v. Ruggeri, bailando por un duelo

Menotti. El Flaco habló y aprovechó para pegarle al Cabezón. "Es bueno que agarre un libro", tiró el ex DT en TyC. Ruggeri. "Te pusiste de mánager cuando estaba mi amigo Burruchaga", atacó el ex defensor en Fox Sports.

Menotti. El Flaco habló y aprovechó para pegarle al Cabezón. "Es bueno que agarre un libro", tiró el ex DT en TyC. Ruggeri. "Te pusiste de mánager cuando estaba mi amigo Burruchaga", atacó el ex defensor en Fox Sports.

Algún día se iba a dar y ayer se concretó la pelea entre César Luis Menotti y Oscar Ruggeri. Lo hicieron por TV. Y los dos se dijeron de todo de canal a canal. El Flaco, director de selecciones nacionales, dialogó con “Estudio fútbol”, por TyC Sports, y aprovechó el momento para tirarle un duro palo al bilardista Cabezón, quien viene criticando su gestión al frente de la albiceleste y hasta se ofreció como mánager. Y el ex defensor le respondió desde la pantalla de “90 minutos de fútbol”, por Fox Sports, con el mismo ímpetu con el que iba a un cruce dentro de un campo de juego.

“No me interesa la opinión de Ruggeri. Estuvo 10 años comiendo asado en el predio de Ezeiza. Hoy es periodista. No tiene ningún peso que no sea ese”, dijo el entrenador campeón del Mundial de 1978 con Argentina. Y su ofensiva no terminó allí. “No entiendo las pelotudeces que se dicen, como si fuese un sacrificio estar ahí —en relación a acompañar a la selección en la Copa América de Brasil, como ocurre con el ex zaguero en función de panelista— ¿sabés cuánta gente pagaría por estar ahí? ¡Yo también pagaría o hubiese pagado, y más si juega la selección”, apuntó. Y remató con una frase concluyente. “De vez en cuando es bueno agarrar algún libro. Hay que prepararse un poquito también, ¿no? Para ser cómico hay que prepararse. ¿Ruggeri qué hizo? La perjudicó en el Bailando a su hija, porque él baila horrible. La piba baila un fenómeno. Ruggeri, por favor? Pobre, que haga su vida”, lo vapuleó recordando el pasaje del Cabezón por el show que conduce Marcelo Tinelli.

A Ruggeri le llegó inmediatamente lo que dijo el Flaco por un mensaje de wasap en el canal de la competencia. Y analizó unos minutos antes de hacer un descargo de más de 10 minutos, prácticamente un monólogo, en el que fue durísimo con Menotti. “¿Dijo que iba a comer asados a Ezeiza? Yo iba al predio y no tenía nada que ver con la selección. Pero iba al predio. Me encantaba. Era feliz yendo y voy a seguir concurriendo. Me encantaría que una vez que vaya vos estés, porque no estás nunca. Porque sos un vago, manejás todo desde un bar”, le disparó.

La principal crítica que le realizó el ex defensor es a la no presencia del Flaco en Brasil por cuestiones de salud y, sin embargo, escribió su columna semanal del diario “Sport” (España) con señalamientos a la actuación de Argentina en la Copa. “Siempre te cagaste de estar cara a cara conmigo, me encantaría que estés acá en Brasil. Pero no estás, y tirás desde allá cosas, como que no entendés cómo se armó el equipo. ¿Por qué no se lo decís al técnico acá, en una habitación? Dejá de versear, de mentir. Ayudá. Bancalos a estos pibes de una vez”, criticó.

Menotti sostuvo, en cuanto su artículo, que “escribo y digo lo que se me canta. A mí no me condiciona nadie. La nota es pacífica, respetuosa. Parece que soy más importante que cuando era DT de la selección argentina. Yo no estoy peleado con Scaloni. Me comunico con él y sueño con que a la selección le vaya bien. Vamos a ser serios. A mí esto me suena a una movida. Nunca había visto tantas opiniones por alguien que no está. Críticas a la selección (por el juego) siempre hubo, pero algo así? Ni que fuera Maradona que llego y hago tres goles”, se defendió el ex entrenador.

El Cabezón fue respondiendo a cada una de las expresiones que tuvo el Flaco, como por ejemplo cuando habló de que ahora es “periodista”. “Vos estuviste ocho años con periodistas que se arrodillaban con vos, te escribían a favor? Qué lindo que sos, sos maravilloso. ¿Vos no escribís en un medio? Y yo no puedo estar con periodistas”, recalcó. Y lanzó un desafío acusándolo de haberle robado su actual rol a Burruchaga: “Ahora me cansaste. Quiero estar con vos. Voy a ir al predio todos los días y voy a preguntar en la puerta si está el director de selecciones nacionales. Porque te pusiste así porque mánager había, estaba mi amigo Burruchaga. Son genios, ustedes los que leen libros. Yo no leo tantos libros, pero lo que tengo que decir te lo digo en la cara”.

Y arremetió: “Renunciá, hacenos el favor. Si no querés estar, los muchachos del cuerpo técnico te tienen que ir a buscar a vos al bar. ¿Qué van a querer a la selección? Pico, pico, pico. ¿Sabés por qué estás ahí? Porque sacás beneficios, con la escuela de entrenadores esa que sacaste”.

Por supuesto que el cierre del monólogo de Cabezón avivó una vez el eterno duelo entre bilardistas y menottistas. “Gracias a Dios, cuando me llamaste a los juveniles me sacaron. Y tuve a Bilardo como director técnico. Hoy, más que nunca, lo tengo allá arriba. Porque me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad. Mentirosos. Mentirosos, son?”.