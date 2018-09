Menotti: "Messi es el mejor de todos"

Siempre claro. Menotti elogió a Messi.

La ausencia de Lionel Messi entre los ternados para el premio The Best que otorgará la Fifa el 24 de septiembre al mejor de la temporada resultó llamativa para muchos dentro del mundo del fútbol. Y uno de los más sorprendidos fue César Luis Menotti. El técnico campeón del mundo en el 78 con la selección argentina mostró su asombro al no ver a Leo entre los candidatos al premio. "La verdad es que no lo entiendo. No sé por qué no está Messi. Es muy discutible, injusto. Es como tener hoy a Di Stéfano o a Cruyff jugando y no nominarlos. Messi es único. Es el mejor de todos", dijo el Flaco.

También, el ex técnico de Central se formuló una pregunta para encontrar una respuesta que aún no encontró. ¿Qué hicieron estos tres jugadores para ser elegidos al The Best?

El Flaco considera que la nominación del mejor futbolista del mundo no tiene discusión. "Messi es único. No tengo ninguna duda de que sigue siendo el mejor del mundo más allá del Mundial. Lo confirma en cada partido con su talento, su inspiración y su sabiduría. Me pregunto quiénes fueron los que tomaron la decisión de marginarlo de la terna", cuestionó.

Menotti siempre tuvo palabras elogiosas cada vez que se refirió a Messi. Incluso, en plena amargura por la tempranera eliminación en Rusia 2018, el Flaco fue contundente: "Argentina no lo ayudó a Messi durante el Mundial. El fútbol es un juego colectivo y Messi nunca se sintió cómodo en el equipo".

¿Te gustó la nota?