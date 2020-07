Menotti: "Me imagino a Messi jugando en Newell's y me da miedo"

"Me imagino a Messi jugando en Newell's y me da miedo, porque yo soy hincha de Rosario Central. A Central no va a ir seguro, por eso lo ideal sería que se retire en el Barcelona, je", disparó César Luis Menotti, director de selecciones nacionales de la AFA, bromeando con el temor que le provocaría verlo al mejor jugador del mundo con la camiseta leprosa. "Que Messi juegue un año en el fútbol argentino sería un placer y más para los jóvenes, porque Messi tiene un compromiso con la profesión", abundó el extécnico del canalla, entre otros tantos equipos.

La Pulga es siempre tema de conversación y más aún cuando se habla con un DT de suma experiencia y que logró el título del mundo en el Mundial 78. Y Menotti siempre entrega palabras y frases que resuenan por todos los ámbitos del fútbol. "Messi se sostiene desde la voluntad, porque Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi. A veces se cansa de ser Messi, porque siempre pasa lo mismo: cuando hace 4 goles parece normal y cuando no hace un gol es porque está grande. Entonces es bravo, ¡hay que ser Messi! En cambio, en la selección no se cansa de ser Messi, quizás en el fútbol se cansa de ser Messi, porque es muy difícil serlo todos los domingos. No es sencillo", reflexionó con total razón teniendo en cuenta que a pesar de que el el rosarino es el número uno también es humano y no siempre puede brillar en cada presentación. Y la realidad indica que se le exige para que siempre lo haga.

El Flaco conoce y mucho también a Diego Armando Maradona, otro que fue número uno en el mundo y que hoy vive un momento difícil. "Yo pensé que el fútbol lo iba a ayudar muchísimo, porque te genera compromiso. Espero que salga de todo este conflicto que imagino es doloroso para él, pero también por otro lado es así y por ahí disfruta. Diego no soporta mucho el silencio y puede decir lo que se le dé la gana. Ahora, con su salud no se jode. Cuando uno está bien puede decir lo que quiera. Ahora cuando no lo estás... El sabe quiénes van a estar más cerca de él cuando no esté bien, serán sus amigos de verdad. Sobre todo sus hijas, las que conozco y las que lo aman de verdad", sostuvo en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

menotti.jpg

A Menotti no le agrada verlo en la situación en la que está, "me duele mucho esta versión de Diego", dijo. "Lo que pasa que las relaciones con Diego nunca fueron mías. La última relación que yo tuve de alguien cerca de Diego fue con Jorge Cysterpiller. No he hablado con Maradona desde hace 15 años. Sería muy lindo reencontrarme con él. Lo único que quiero es que esté bien, porque me da mucho dolor ver a la gente que quiero no pasarla bien. Estas noticias últimas de Diego me duelen. No sé quien publica esas cosas. Le hacen mucho daño", concluyó.

