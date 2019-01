Menotti a la selección

El ex DT del seleccionado argentino de fútbol César Luis Menotti fue confirmado ayer como director de Selecciones Nacionales e iniciará funciones a partir del 1º de febrero. "Bienvenido a su casa, César!", fue el mensaje de la AFA para quien dirigió a la Argentina entre 1974 y 1982 en los mundiales de 1978 y 1982. Además, fue el DT del Sub 20 que se consagró campeón en Japón, con Maradona y Ramón Díaz, en 1979.La llegada de Menotti se produce de manera inesperada y en un momento clave, justo después de que Lionel Scaloni fuera confirmado como entrenador de la selección luego de un breve interinato durante la segunda parte del 2018. El DT estará, al menos, hasta la Copa América. Hasta este momento, el cargo de director de Selecciones Nacionales era desempeñado por Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan. Así Menotti, de 80 años, cumplió el anhelo de regresar al seleccionado argentino en el puesto que ocupó anteriormente Carlos Bilardo entre octubre de 2008 y agosto de 2014. La tarea de Menotti, en detalle, aún no fue comunicada por la AFA, pero en principio tendrá la organización de los partidos amistosos bajo su radar, diálogo con los futbolistas y oficiará como nexo entre dirigencia y entrenadores.