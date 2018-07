Menotti, durísimo con la AFA

César Luis Menotti, entrenador campeón con Argentina en el Mundial de 1978, criticó con dureza a la dirigencia de AFA por la contratación de un predio en Marbella para explotar el manejo de futbolistas que están en Europa. "La AFA compra un predio en Marbella (en realidad será un convenio) cuando los clubes argentinos no tienen agua. Gastaron una fortuna, no lo puedo creer. Ya me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos", dijo el Flaco.

