César Luis Menotti, el ex director técnico campeón del mundo con la selección en el Mundial 78, criticó con mucha dureza la compra que hizo la Asociación del Fútbol Argentina de de un predio en Marbella como sede para reclutar juveniles y encontrar "al nuevo Messi".

Tras el acuerdo entre Claudio Tapia y las instalaciones del Marbella Football Center, Menotti declaró en un audio que se filtró a la prensa que "la AFA había comprado un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua. Mi amigo de Rosario me dijo que Central Córdoba está en manos de cuatro mafiosos y estos buscan a los 'Messi en Marbella'".

Embed El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, realizó una visita a las instalaciones del Marbella Football Center con el fin de establecer una sede de reclutamiento y entrenamiento en Europa https://t.co/1Z04sZ075q pic.twitter.com/6pWv50w0EW — Selección Argentina (@Argentina) 17 de julio de 2018



"¿Quién compro esta mansión, cuales son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?", siguió con mucha bronca el exentrenador.

"Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. ¡Gastaron una fortuna en un predio en Marbella! Así el entrenador de la selección puede armar una selección europea y los que están acá que se jodan", castigó.

"No lo puedo creer, cuando vi eso me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlo. Nadie dice cuánto gastó ¿Por qué no le dan la plata a las divisiones inferiores?", agregó Menotti en otra parte del audio.