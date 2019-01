Menotti aseguró que Messi no debe ser un "salvador"

El nuevo director de Selecciones Nacionales de la AFA, César Luis Menotti, confió ayer en el regreso de Lionel Messi al seleccionado mayor pero alertó sobre el peligro de "creer que si viene" el equipo argentino estará "salvado". Consideró que la ausencia del astro desde el pasado Mundial de Rusia "no es un problema", sino más bien el de "conformar un equipo sólido", que depende de muchos más factores que la presencia del rosarino.

"La selección tiene 40 jugadores y cuando el entrenador elija seguramente Messi estará incluido. No tengo dudas de que Messi estará (en el futuro), pero no quiero hacer fuerte esa idea de que si viene Messi estamos salvados. No sirve", aclaró durante su presentación oficial en el predio de Ezeiza y de cara a la Copa América en Brasil.

El entrenador de la Argentina campeona en el Mundial 1978 invitó a ver a la selección del 86 para comprobar que había un equipo detrás de Maradona. "Intentar jugar mejor que el otro es una obligación", priorizó.

El Flaco también relativizó el tema de la continuidad o no del inexperto entrenador Lionel Scaloni. "Haré todo lo posible para que el técnico pueda desarrollar su tarea, tratando de aportarle mi experiencia a los 80 años", explicó.

Una de las primeras acciones que emprenderá, según dijo, será "convencer a todos los técnicos de los clubes" para que los jugadores convocados asistan al predio de AFA. "Quiero una selección que entrene porque el fútbol es como la música, lo que vale es el ensayo", dijo. Y remató: "No conozco a nadie que juegue para perder, pero si creemos que el único camino en el fútbol es el del éxito, entonces estamos complicados".

Hockey

Leonas y Leones rugen en Córdoba

Los seleccionados argentinos femenino y masculino de hockey sobre césped debutarán hoy en la FIH Pro League ante Bélgica, en la cancha sintética de agua del estadio municipal de Córdoba. Ambos encuentros serán transmitidos en vivo por ESPN 3 y ESPN Play. Desde las 15.30 jugarán Las Leonas, dirigidas nuevamente por Carlos "Chapa" Retegui. A las 18.15, les tocará a Los Leones, campeones olímpicos y primeros del ránking mundial, dirigidos por Germán Orozco.

Ajedrez

Quejas de las Damas Olímpicas

Las mejores jugadoras de ajedrez de la Argentina manifestaron en un comunicado público haber sido "discriminadas" por la Federación Argentina de Ajedrez. Carolina Luján, Claudia Amura, María Florencia Fernández, Ayelén Martínez y Marisa Zuriel, conocidas como las Damas Olímpicas, acusaron a la federación de trato "desigual" con sus pares varones en las Olimpíadas 2018 de Batumi (Georgia) en cuanto a indumentaria, viáticos y promoción.