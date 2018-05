Menotti: "A la selección la abandonaron, la vendieron"

El exentrenador del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, cuestionó que el equipo albiceleste no haya jugado con una selección de provincia para medir fuerzas y puso como ejemplo que para enfrentar a Brasil "van a jugar a Australia". Y sentenció:"A la selección la abandonaron, la vendieron".

Menotti cuestionó en una entrevista con un matutino porteño el hecho de que "no haya un proyecto, con desafío. Como que existiera una Sub 20 que pudiera ganarle a la Mayo".

El DT dijo sostener la idea de que "sacando a Messi, hay tantos buenos jugadores acá como los que están en Europa. Sacá a Messi. Pero con los demás, que son buenos jugadores, acá también hay para hacer una selección, entrenando los lunes y martes. Es más, creo que son mejores. Acá hay goleadores como Higuaín, por ejemplo. Vos me dirás que tiene experiencia y es verdad, pero después tenés 4 años para jugar el Mundial y para el desarrollo de la idea".

Cuando se le recordó que ningún técnico tiene tiempo ni dispone de los jugadores para armar una selección local, Menotti fue enfático: "No, porque la abandonaron a la selección. La selección fue vendida: van a jugar con Brasil y van a Australia. No jugó nunca con una selección de provincia. ¡Sabés lo difícil que era ir a jugar contra la selección cordobesa! Hay muchos buenos jugadores en la Argentina... A mí me da mucho miedo porque creo que están sostenidos apenas por la genética".

Sobre la presencia del casildense Jorge Sampaoli en la selección dijo que "él llegó y tuvo que jugar algo difícil. Había un nerviosismo... Le salió bien, por suerte. Ahora veremos. Yo no estoy para nada de acuerdo con algunas cosas. Pero no es culpa de Sampaoli. De ir a jugar partidos a cualquier lado, de cambiar entrenadores, de pasar de Sabella a Martino, después a Bauza. No hay ningún proyecto del entrenador. Es la camiseta argentina y Messi y 3 millones de dólares que la AFA ya cobró hace rato. No pasa por ahí la cosa. No le hace bien al fútbol argentino".