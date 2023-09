Méndez fue el que más ganas puso en la derrota leprosa en el clásico

Lucas Hoyos 4 : No lo exigieron demasiado, pero la única que fue al arco la miró. Ni siquiera atinó a tirarse. Un nuevo gol de tiro libre.

Armando Méndez 5,5 : Fue uno de los que más traccionó y más preocupó. No tuvo inteligencia en los metros finales, pero no fue malo su partido.

Gustavo Velázquez 5 : Venía para ser el mejor de Newell's, pero no pudo con Dupuy. Lo marcó mal y le hizo falta. De allí vino el gol. Había sacado todo de arriba.

Leonel Vangioni 5: Jugó tranquilo, con experiencia y no pasó sobresaltos. Lo encararon poco, pero mostró suficiencia. Cuando se cansó, salió.

Iván Gómez 3,5: Un par de remates pero todos desviados. Ausente casi todo el partido, sin compromiso. Pocas intervenciones provechosas.

Juan Sforza 3,5: Corrió solo en el medio, pero sin presencia ni juego. Por momentos, una figurita decorativa en el partido. Lejos de su nivel.

Cristian Ferreira 4: Un remate que se fue cerca y no más que eso. Nunca logró meterse en partido y hacerse cargo del juego del equipo.

Brian Aguirre 3: No hizo una bien. Enemistado con la pelota y por momentos pareció no entender lo que se estaba jugando. Pésimo partido.

Jorge Recalde 4: Las peleó a todas, pero no pesó. Un par de tacos derivaron en acciones de cierto riesgo, pero que no prosperaron.

Ramiro Sordo 4: Un par de corridas en el primer tiempo, pero todas las resolvió de manera defectuosa. Sin final de jugada. Se fue reemplazado.

Ingresaron:

Pablo Pérez 3: Entró y pasó inadvertido. Un par de pases intrascendentes en el medio o tres cuartos pero no más. Tuvo dificultad para moverse.

Ignacio Schor 3,5: Fue por derecha e intentó encarar en algunas pero nunca pudo hacer algo productivo para el equipo. Pasó inadvertido.

Ángelo Martino -: Jugó pocos minutos, pero mostró más atrevimiento que muchos otros. Igual cada vez que llegó a campo contrario se diluyó.

Genaro Rossi -: Ingresó en el final y sólo tuvo tiempo para un remate de afuera del área que fue a las manos de Broun.

Gabriel Heinze, el DT 3: Newell's no jugó a nada y tuvo serios problemas para generar peligro. Las ideas las tuvo más o menos clara, pero jamás su equipo pudo llevarlas a cabo. Echó mano a Pablo Pérez y Genaro Rossi, dos jugadores que no tenían minutos en el torneo. No sorprendió con nada y la lepra fue más de lo mismo.

No ingresaron:

Williams Barlasina. Augusto Schott, Facundo Mansilla, Ian Glavinovich, Marcos Portillo, Lisandro Montenegro, Guillermo Balzi, Jeremías Pérez Tica.