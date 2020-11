Mencionan a Russo como candidato a dirigir la selección de Colombia

No obstante, Russo recién renovó su vínculo con Boca y permanecerá en la entidad de la Ribera, más allá de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no tendrá sencilla la rescisión de Queiroz ya que para ello deberá abonar alrededor de 2 millones de dólares, un importe que hoy la entidad no puede afrontar.