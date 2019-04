Memoria de Malvinas

En el año 2016, una asamblea de socios de Central nombró a treinta ex soldados combatientes como socios honorarios, luego Provincial hizo lo mismo con seis más y más tarde el gesto lo repitió Unión (SF); Argentino de Rosario estampó una imagen alusiva a la salida del túnel a la cancha y este último sábado alojó a varios veteranos, quienes desplegaron la bandera celeste y blanca, previo al partido".

Los datos surgen del Centro de Ex Soldados Combatientes de Rosario, cuyos integrantes compartieron con Ovación cuáles son los clubes y entidades deportivas que "no se olvidan" de ellos y "siempre" les dedicaron homenajes.

Hoy, 2 de abril, fecha en que se recuerda el día que los jóvenes soldados desembarcaron hace 37 años en las islas bajo las órdenes de un gobierno dictatorial, no será la excepción.

Newell's, que bautizó con el nombre de Malvinas Argentinas a su escuela de fútbol, rendirá un nuevo homenaje, a las 10, en Zeballos y Vera Mujica.

El acto se sumará a la vigilia que comenzó ayer en el Monumento y a otros tantos actos que tendrán lugar esta semana en gran parte del país.

"El club San Roque de la Rosarina también nos rindió homenaje. Pintó un mural en la sede social del club. Y la Asociacion Rosarina de Fútbol año tras año acompaña a la delegacion de ex soldados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para veteranos de guerra en Malvinas que se desarrollan en diferentes provincias de la Argentina", concluye el listado de homenajes.

Arquero canalla. Claudio "Tato" Petruzzi nació en Monte Maíz (Córdoba), es ex soldado combatiente y ex jugador de las inferiores de Central. "En Malvinas me di cuenta de que nunca dejé de ser arquero. Desde el arco observás toda la cancha, todos los movimientos. Padecés en soledad lo peor, el gol, y a veces, en los festejos también estás solo. Todas esas sensaciones las viví en la trinchera", le confió a este diario.

Otro veterano que también pasó por el fútbol de Rosario, pero en Newell's, fue el ex jugador de Huracán y técnico Omar De Felippe, quien renunció en noviembre del año pasado como DT del Parque.