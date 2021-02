La tarde de ayer, agitada en cuanto a informaciones, comenzó de otra forma para Newell’s. Para hacer un raconto, hay que comenzar por el día 1, que fue cuando la lepra preguntó por Yonathan Cabral, quien luego arribó como primer refuerzo. En ese momento también pidieron condiciones por Lucas Melano. Y la respuesta del otro lado fue cambiando paulatinamente. Porque si bien había predisposición en un principio, hubo un giro en las intenciones de los dirigentes tucumanos.

Omar De Felippe no quedó para nada contento con la salida de Cabral y, cuando supo del interés de la lepra para llevarse a otro jugador, pidió que trataran de retener como sea a Melano. “Al cuerpo técnico no le cayó bien la salida de Yonathan Cabral. Para De Felippe era una pieza clave en el equipo que tiene en mente”, confiaron desde Tucumán. De Felippe no quiere desprenderse de nadie más y los dirigentes estuvieron al tanto. Tanto es así que intentaron como último recurso ofrecerle una mejora salarial a Melano para retenerlo y cumplirle el deseo al DT. Pero el futuro del ex Belgrano ya estaría lejos del Decano.

¿Qué quiere hacer Melano? El delantero hace rato pretende salir de Atlético (está desde mediados de 2019) y, de alguna manera, hizo todo lo posible para lograr su cometido. No es un dato menor que en el doble amistoso de ayer, justamente ante San Lorenzo, no haya jugado en ninguno de los dos partidos. “Newell’s preguntó por Melano y le dijeron que no se negociaba porque lo consideran importante. Los dirigentes de Atlético le prometieron mejorarle el contrato y eso hacía imaginar que se iba a quedar. Pero ahora cambió todo porque no participó de los amistosos con San Lorenzo y todo hace indicar que es porque decidió que se quiere ir”, le dijeron a Ovación desde tierras tucumanas.

Inmediatamente después de esa información, apareció San Lorenzo y obligó a retocar todo lo predefinido.

A esta hora, así están acomodadas las cartas sobre la mesa. San Lorenzo tiene todas las fichas para llevarse a Melano y Newell’s, que figuraba como prioridad, ya no la es, aunque espera cualquier señal para reactivar la negociación. Porque hasta que no se estampa una firma, todo puede pasar. Aunque sea difícil, no sería la primera vez que se caiga un pase. Por lo pronto, Rosario se aleja del horizonte de Melano. Hoy Boedo aparece como su próximo destino.

Amistoso ante Sarmiento

Newell’s jugará su primer amistoso el próximo sábado ante el recientemente ascendido Sarmiento de Junín. La cita será a las 9 en el Coloso, a puertas cerradas, y habrá dos encuentros de 80 minutos cada uno, primero entre titulares y luego entre los suplentes. El verde estará de pretemporada en Rosario en un predio privado y se alojará en Funes.