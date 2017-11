Mejor de lo que terminó, pero no lo pretendido

Newell's sumó más puntos en la Superliga que en los últimos 8 partidos del torneo pasado, aunque cosechó apenas 9 y está en un bajo 19º puesto

No le iba a costar demasiado, pero Newell's empezó la Superliga mejor de lo que terminó el torneo pasado. Igual, no alcanzó los números pretendidos. No está lejos, pero sólo encima de tres equipos de los doce que terminaron arriba en la temporada 2016/2017. Sumó solamente 9 puntos en los 8 partidos jugados y, sin entrar a considerar merecimientos, la campaña no es buena. Y a juzgar por los rivales que enfrentó, la consideración de lo obtenido es aún menor (ver infografía). Y no se trata de comparar la campaña del equipo dirigido por el Chocho Llop con el imbatible Boca del Mellizo Barros Schelotto (ganó los 8), tampoco con la del tradicional rival (al único que supera en puntos, ya que tiene 4), sino que en la actualidad cosechó menos que 8 de aquellos primeros doce conjuntos.

La comparación no es antojadiza. Se tratan los actuales 8 partidos con aquellos 8 porque fueron los posteriores al triunfo por 1-0 a Huracán, con el que el equipo que se ubicaba puntero junto a Boca, que tenía un partido menos jugado, pero la Lepra se animaba a ser protagonista, más allá de los inconvenientes institucionales que luego influyeron en la caída deportiva.

Aquel equipo que armó Diego Osella y que terminó dirigiendo Juan Pablo Vojvoda había terminado el torneo pasado con apenas 1 victoria (3-2 a Olimpo en la 26ª fecha), 1 empate (1-1 con Lanús en la 28ª) y 6 derrotas (2-4 con Independiente, 1-3 ante Central, 0-1 frente a Boca, 1-2 en cancha de Unión, 1-2 con Belgrano y 0-2 ante Godoy Cruz), es decir con apenas 4 puntos con los que cayó de la pelea por el título que ganó Boca, a finalizar en un 9º puesto que le alcanzó para clasificar a la Sudamericana.

Este conjunto de Llop suma 9 unidades, producto de 2 victorias (2-0 a Olimpo y 2-1 a Chacarita), tres empates (en uno con Unión y en cero ante Godoy Cruz y Patronato) y 3 derrotas apretadas de visitante por 1-0 (Huracán, Lanús y Vélez), que lo ubican en un muy lejano 19º lugar, aunque a sólo 3 puntos del 11º puesto que es el límite de clasificación a copas del 2019.

Y justamente los cálculos de Llop y compañía apuntaban a tener en su poder esos tres puntos que le faltan. Los pudo obtener pero también perder en cualquiera de los empates, ya que en las derrotas perdió bien.

En relación a los otros 11 equipos que se comparan, el rojinegro sumó más que en aquellas 8 fechas (5 puntos por encima), lo que sólo lograron Boca ( 9), Colón ( 7) y San Lorenzo ( 2), siendo las contracaras Defensa y Justicia (-10), Racing (-7), Central (-6) y Lanús (-5).

En tren de comparaciones, se nota claramente que el Newell's de hoy ganó en lo defensivo al encajar sólo 5 goles en su arco contra los 17 de las últimas 8 fechas del torneo pasado. Asimismo, perdió en ofensiva porque también sólo gritó 5 conquistas contra 9 en el mismo lapso

En lo defensivo mantuvo al arquero y Luciano Pocrnjic exhibió un nivel parejo, mientras que conservó el puesto San Román, Nehuén Paz se cerró como zaguero, apareció Valenzuela (Ferroni en el último partido) e incorporó a un jugador que hoy es clave: Bruno Bianchi, que incluso marcó un gol de cabeza en la victoria ante Chacarita.

En lo ofensivo perdió los gritos de Maxi, Formica y Scocco (convirtieron 5 de esos 9 goles), quedando el aporte de Fértoli, quien entonces marcó 2 en el triunfo ante Olimpo y otro en el empate con Lanús. Sin embargo, el pibe no gritó y tuvo poca participación con Llop al frente del equipo. Y los que llegaron sólo aportaron un gol cada uno: Guevgeozian (con Unión), Leal (ante Olimpo) y Sarmiento (frente a Chacarita).

Restan 4 partidos para cerrar este 2017 y no les será sencillo a los rojinegros levantar estos números, los escasos 9 puntos de 24 posibles. Claro que la chance está, pero por delante tiene que jugar ante Belgrano, River, Racing y Central, contra quienes en el torneo pasado sumó sólo ante los millonarios (1-0 con gol de Scocco, de penal) y perdió los otros tres.