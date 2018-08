Media distancia pareja

Fogueo. La Gaia regresa tras un breve descanso buscando recuperar su mejor nivel.

El enroque de fechas consensuados por los tres hipódromos mayoritarios provocó que esta tarde -habitualmente platense-, sea el hipódromo de Palermo quien organice una jornada de diez competencias.

La cartelera girará en torno al Handicap Juvencia, prueba reservada para yeguas de 5 años y más, ganadoras plurales (los jockeys aprendices sin descargo), quienes suelen animar permanentemente las carreras que se desarrollan en la distancia intermedia.

El cotejo fue ubicado en séptimo turno (a las 18.30) y será protagonizado por diez yeguas que irán en busca de los 135.000 pesos destinados a la vencedora.

Dentro de un contexto bastante parejo, hay tres ejemplares que volverán a verse las caras. Se trata de La Gaia, Attica Sale y Mi Nobleza, quienes en ese orden escoltaron a Orgánica Inc el pasado 23 de julio en el marco del Handicap Pensilvania, en la misma pista y distancia.

La distancia que las separó entre ellas no fue significativa y de ahí que cualquiera de ellas está capacitada para llegar ilesa al recinto de los vencedores.

A la lista de potables ganadoras se les agrega Inca Soleada, una que si no siente la reprise será un hueso duro de roer.

