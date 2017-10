"Me siento más feliz dando un pase de gol que haciendo uno"

La tranquilidad con la que se expresa y asegura que vive cada momento de su carrera es la misma que refleja en el campo de juego. Braian Rivero tiene pocos partidos en primera, pero nunca transmite nerviosismo. Y su juego no pasa desapercibido. Menos aún después de la habilitación del domingo para que Brian Sarmiento inaugure el marcador en la victoria de Newell's sobre Chacarita por 2 a 1. "A veces me siento más feliz dando un pase que termine en gol que haciendo un gol", asegura el juvenil volante sobre esa jugada determinante. Fue el toque distintivo en lo que fue su vuelta al equipo, tras cumplir la fecha de suspensión. A los 21 años, el futbolista nacido en Córdoba intenta afirmarse en el conjunto de Llop y convertirse en un engranaje importante en la concepción de las jugadas de ataque.

"Merecíamos una victoria. Estamos muy contentos", fueron las primeras palabras del mediocampista, cuyo primer encuentro de titular en la era Llop fue contra Olimpo (2-0) y desde allí siempre estuvo desde el inicio, salvo el partido ante Godoy Cruz que no jugó por expulsión.

El domingo volviste después de perderte el partido contra Vélez por la tarjeta roja frente a Godoy Cruz. ¿Cómo tomaste esa expulsión?

No tengo muchos partidos en primera y cada cosa que pasa me sirve para aprender. Lo tomé como un aprendizaje para que no me vuelva a pasar. Igual pienso que no me expulsaron bien. En la primera falta, la amarilla estuvo bien. Pero luego la mano no era para que me volvieran a amonestar. Siempre trato de sacar lo positivo y sé que tengo que aprender de lo que pasó. Reconozco que me molestó no poder estar al partido siguiente. Siempre quiero jugar. Pero ya pasó, cumplí la fecha, pude estar contra Chacarita y ganar.

¿Te da la sensación que los árbitros son más duros con los jóvenes que con los experimentados?

Sí. A un Maxi Rodríguez o un Nacho Scocco no sé si lo hubiesen expulsado en una situación igual, por el peso y la trayectoria que tienen esos jugadores.

Hay confianza de que podés darle a Newell's ese fútbol que en ocasiones aparece y en otras no. Siendo tal la expectativa, ¿cómo viviste la previa del partido frente a Chacarita?

Siempre estoy tranquilo, para tratar de dar lo mejor en la cancha. Sé que lo mío es tener la pelota, dar claridad en el juego para una buena posesión, que es la idea del fútbol de Newell's. Entiendo que le puedo dar una buena movilidad al equipo en el mediocampo.

¿Cuesta la adaptación a la primera?

No es fácil. Es muy distinto a las inferiores y a la reserva. Se vive de otra forma, la gente, la presión, las cámaras. Son muchas cosas.

¿Quiénes son los que más te apoyan y te dan tranquilidad frente a todo eso?

Mi familia. Es la que siempre me apoya, la que está junto a mí, la que me dice que juegue tranquilo, sin ninguna presión y que trate de hacer lo que siempre hice, sin pensar mucho en el público sino en el partido.

No hay dudas que en el gol de Sarmiento tuvo un gran mérito tu pase. ¿Lo viste a Brian en ese momento?, ¿habían analizado antes del partido que podías llegar a habilitarlo por ese sector?

Lo vi justo. No fue una jugada preparada, pero antes de jugar sabía que lo iba a buscar seguido. Justo se dio que él quedó adelante, pude meter el pase y definió diez puntos.

En las redes sociales alguien escribió que te observó varias veces poner esos pases en la reserva, ¿es real o fue una exageración ?

En reserva tengo bastantes asistencias, aunque no un pase tan largo como en el gol de Sarmiento. Me gusta mucho asistir a los delanteros.

En el instante del gol, ¿la alegría fue especial sabiendo que fuiste tan importante en esa jugada?

Sí. A veces me siento más feliz dando un pase que termine en gol que haciendo un gol. Dar una habilitación y que hagan un gol para mí es como hacer un gol.

¿Estás cómodo jugando de doble cinco?

Sí. En reserva jugaba de doble cinco, pero me soltaba mucho. En primera es distinto. A veces tenés que marcar a un jugador que ataca mucho y no te podés ir muy adelante porque dejás el medio libre.

¿Ya está definido con Nery Leyes por dónde juega cada uno?

Nos sentimos más cómodos jugando él a la izquierda y yo a la derecha. Nos cubrimos las espaldas cuando no tenemos la pelota.

¿Cuando Newell's ataca sos el que tiene mayor libertad para subir?

Cada vez que tenemos la pelota me convierto en un volante interno, que trata de tener la pelota y jugar para adelante. Lo dejo a Nery que se quede en el medio y maneje la pelota de un lado para el otro.

¿Te das cuenta que los hinchas prestan una atención especial a lo que podés hacer?

Sí. Me lo han demostrado. Cuando me expulsaron contra Godoy Cruz escuché algunos aplausos de la tribuna. Espero que a la gente le guste mi juego.

¿Cómo lo ves a Newell's?

Es un equipo nuevo. De a poco nos vamos conociendo. Hace poco tiempo que lo hacemos juntos. Hay jugadores nuevos. A Newell's lo veo bien. Tengo fe en que podemos sacar una buena cantidad de puntos de acá hasta el final de esta parte del torneo.