"Me siento en el mismo nivel desde 2016"

"Estoy contento de que haya vuelto el motorista Claudio Garófalo y de haber sido el que impulsó el cambio", afirmó Ardusso.

Ya es una postal que el box donde está el Torino número 2 se vea desbordado de gente cuando se habilita el acceso. Es que no sólo Facundo Ardusso es uno de los pilotos top del automovilismo nacional sino que además su carisma es un imán y a nadie le niega una sonrisa en las innumerables fotos que le solicitan. Por supuesto están quienes le piden algo más, algún souvenir para llevarse, pero está claro que el Flaco no podría satisfacer a todo el mundo. Algo de eso le pasó el último sábado en Posadas, cuando una niña se le acercó a pedirle inocentemente una gorra y le devolvió la promesa de que si subía al podio el domingo la haría subir con él. Y así fue nomás. Por eso el representante de Las Parejas se metió en el corazón tuerca, mientras sigue en el nivel "desde mediados de 2016 hasta acá", buscando el protagonismo, el que lo llevó a pelear el título del TC y hacerse con el del STC 2000, su primero grande en el país, además de volver a pelear este año por ambos.

"No conocí su nombre pero el domingo, mientras iba para el podio, el papá y la mamá me la acercaron y por supuesto cumplí mi promesa", dijo el Flaco a Ovación sobre la imagen con la niña en brazos que recorrió el país y en un alto de los tantos pedidos de reportajes y de felicitaciones por su brillante triunfo en Misiones. Allí donde en 2017 había sido segundo bajo un diluvio, otra vez el Torino volvió a ser competitivo con la vuelta del motorista Claudio Garófalo, algo que lo puso muy feliz porque fue un pedido suyo.

"La verdad es que estoy muy feliz por volver a ser protagonista en el Turismo Carretera. Estuvimos un par de fechas sin lograr un buen nivel y se hicieron cambios en el auto después de Concepción del Uruguay, donde claramente fue la peor carrera. Se encontraron varios problemas y el auto me volvió a dar seguridad para ingresar rápido a las curvas y transitarlas a velocidad. Y en lo que respecta al motor, estoy contento de ser el que impulsó el cambio y regresar a la atención de Claudio Garófalo, que el año pasado me había dado mucha alegría estar con él. Tuvimos un gran año juntos. En Posadas mejoramos tanto en el chasis como en el motor y lo demostramos en la pista", fue el análisis particular que hizo Ardusso sobre Posadas y toda la previa fundamentalmente.

Claro es que después que el Torino puntero del campeonato 2017 llegara a la última fecha de La Plata de la peor manera y Ardusso perdiera el título por apenas 0,25 puntos ante Agustín Canapino, el equipo rompió el vínculo con Garófalo y a la vista quedó como el responsable de esa mala performance. Pero el Flaco dejó claro que "el motor seguro que no tuvo nada que ver" en el Mouras y que hubo otros problemas que no pudieron comprobar. Y aclaró además que "los problemas de chasis que veníamos teniendo antes de Posadas no tuvieron nada que ver con los que tuvimos en La Plata, porque en Viedma (la primera carrera) yo anduve bien".

El triunfo del Torino no lo engaña, como tampoco que aún no haya ganado Ford. Ardusso nunca tuvo empacho en hablar de las cuestiones reglamentarias. Cuando era el principal referente de Dodge, abiertamente decía que le faltaba a la marca más velocidad de recta. Y ahora que se la dieron, como a Ford varias ayudas aerodinámicas, sostiene que tanto Torino como Cheverolet quedaron relegados. "Tanto Dodge como Ford están con un mejor reglamento que Chevrolet y que Torino. No cambia la opinión por haber ganado. A mí me parece que nosotros estuvimos muy por encima de la media de Torino y pudimos batir a todos, pero considero que hay diferencia entre las marcas".

Este fin de semana descansará, ya que en este 2018 otra vez compite en las dos categorías más importantes y no lo hace ni el TN ni el Top Race. El año pasado le fue bárbaro así, con el título del STC 2000 y el subcampeonato del TC, y ahora vuelve a ser candidato en ambas. En la primera lidera con una enorme ventaja, en el Turismo Carretera ya se puso segundo cerca de Jonathan Castellano y además obtuvo la victoria obligatoria. Pero el parejense cree que el nivel superlativo de ahora lo trae desde el 2016.

"En cuanto a mi siempre digo lo mismo. El valor del piloto en el conjunto, teniendo en cuenta auto, motor, mecánicos, ingenieros, dueños de equipo, publicidad y terminales que apoyan, el piloto tiene un veinte o treinta por ciento de influencia. Y yo me siento en un mismo nivel desde mediados de 2016 a la fecha. Lo que hago es aprovechar el buen auto que me entrega cada equipo", apuntó con la modestia habitual. Claro está, a la vista aparece algo más y la certeza de estar en el ideario del podio de los mejores del país, Ardusso sin dudas es uno de ellos.

