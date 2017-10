"Me saqué toda la mufa", admitió Brian Sarmiento tras el triunfo

En medio del festejo del gol, Sarmiento simuló con los pies estar aplastando algo. Considerando que todavía no había tenido el protagonismo que se espera del volante, era indudable que los pisotones estaban destinados a la mufa que lo perseguía, tal cual reconoció el habilidoso futbolista luego del partido. Fue la manera que eligió en la celebración para descargar tensiones. "Me saqué toda la mufa y le demostré a la gente de Newell's que juego con el corazón", expresó el futbolista, quien dejó claro que no le pasaron desapercibidos algunos cuestionamientos que se le venían realizando.

"Jugar acá es para mí algo muy grande. Uno es fanático desde chiquito, siente estos colores y fui muy criticado desde que llegué. Me saqué toda la mufa y le demostré a la gente de Newell's que juego con el corazón. Dejo la vida siempre y me entreno más que nunca", manifestó.

"Estoy contento porque se me dio el gol y porque se dio la victoria que se nos estaba negando. Siento felicidad por haber marcado y ayudado al equipo", agregó con una sonrisa.

Sarmiento contó que se le "cruzaron muchas cosas" ni bien la pelota ingresó en el arco funebrero. "Pero más que nada descargué mucha bronca que tenía guardada. Fui muy criticado en todo este tiempo, más que nada por la gente de mi propio club. Eso era un peso muy grande para mí. Dejé demostrado que siempre doy todo para el bien del equipo y del club", dijo.

"Vine acá en un momento difícil, cuando nadie quería venir, y habiendo tenido propuestas de otros lados que a mí no me importaron. Decidí venir acá y cumplí mi sueño", manifestó.

"Hoy (por ayer) se dio el resultado y podemos disfrutar. Esperemos seguir así", manifestó.

El futbolista reiteró que no se guarda nada y de manera risueña contó que hasta hace sacrificios con la comida.

"Como cosas que no me gustan y lo tengo que hacer. Eso la gente no lo ve. Mi nutricionista me hizo comer quinua con una papa al horno a las ocho de la mañana", dijo el mediocampista.

"Estaba muerto porque veía a mis compañeros tomando café con leche y tostadas con mermelada, y yo quinua con papa al horno. Pero bueno, si sirve para estar mejor, yo le agradezco a mi nutricionista", agregó.

La apertura. Sarmiento ya pateó con la cara externa del pie derecho y la pelota viaja hacia el fondo del arco para el 1 a 0.