Al ser consultado por la situación de inseguridad que atraviesa argentina, Messi se explayó: "La sufro, la verdad me da lástima que hoy Argentina esté cómo está, la realidad del país. De la inseguridad. Sobre todo eso. Miro el día de mañana, como dije antes, pienso en la chance de volver a Rosario y poder disfrutar de mi ciudad como no lo hice cuando era chiquito porque me tocó venir para acá (España), cosa que no me arrepiento ni mucho menos. Pero me preocupa el tema de la inseguridad. El de que te maten por un reloj, por una bicicleta, por una moto. Robos hay en todos lados en el mundo, pero ya ni poder salir a caminar porque tenés que estar pendiente o perseguido de que te pueden robar o hacerte algo malo. Es una locura. Sé que hay muchos más problemas en la Argentina pero creo que eso es lo primordial, poder vivir con tranquilidad, poder disfrutar de salir a pasear. Que los nenes estén en la calle como pasaba antes, como en mi época, que sé que es imposible que vuelva a ser así. Pero yo me acuerdo que salía a la calle a la mañana cuando estábamos de vacaciones y hasta las 9 ó 10 de la noche no volvía y no pasaba nada. Y era así en todos los barrios de Argentina. Sé que es imposible volver a eso, pero por lo menos sí poder disfrutar de la seguridad del país, que no sigan pasando estas cosas. Es difícil pero creo que se puede hacer. Nosotros, los argentinos, cuando hemos pasado necesidades y nos hemos juntado, hemos conseguido cosas grandiosas y ojalá este sea un motivo para que también pueda hacerse".