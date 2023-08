Carlos Tevez tuvo este martes una presentación como entrenador de Independiente bien a tono con su personalidad, arengando enfáticamente a sus próximos dirigidos con la sentencia “el que no se tira de cabeza no juega”, y asegurando que “en los próximos trece partidos de la Copa de la Liga” se juega “el apellido” y el futuro de su “carrera como técnico”.

Tevez advirtió en su primera práctica con el plantel que “la energía ya es otra, porque por ejemplo hoy los jugadores tuvieron un entrenamiento intenso al que no estaban acostumbrados. Pero esta situación en la que está Independiente ahora pasa a ser responsabilidad mía, y ojalá me insulten a mi y no a los jugadores”.

“Porque en este momento no se puede hablar de proyecto, y hacerlo es no entender la situación en la que estamos. Les dejé claro a los muchachos que el que no se tira de cabeza no juega. Y eso es lo que le prometemos al hincha: intensidad”, avisó.

“En cuanto a mi, de aquel Tevez de Rosario Central a éste, puedo decir que tengo más experiencia. Mi grupo de trabajo es el que está siempre. Y después, de mitad de cancha hacia delante habrá que presionar y para eso hay que convencer a los jugadores. Pero lo primero que debemos hacer es tener un modelo de juego y después, desde el viernes ya pensaremos recién en Vélez”, apuntó.

Tevez aclaró que “ahora hay que ganar y después, si se puede jugar lindo, mucho mejor".

"Mi apellido está en juego", insistió, para concluir: "Acá no vengo a ganar plata, porque tengo huevos para afrontar esto. No voy a venir de joda. Eso le digo al hincha. Yo digo que el que tenga miedo, que no nazca”.