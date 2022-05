"Me impactó más la muerte de Maradona que enterarme que tenía ELA", dijo un ex compañero de Diego

"Viendo como vivió, que haya aguantado 60 años, me parece una auténtica barbaridad", aseguró el ex futbolista español Juan Carlos Unzué

El ex futbolista español Juan Carlos Unzué, excompañero de Diego Maradona en Sevilla, contó este martes que sufrió "más impacto" el día de la muerte del astro argentino que cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Con la muerte de Maradona sentí el impacto que no sentí cuando me diagnosticaron que sufría de ELA. Esa es la realidad, te cuento lo que sentí ese día. Ese impacto que sentí cuando comunicaron la muerte de Diego viene por esa admiración que me unía a él", manifestó el exjugador de Sevilla y Barcelona.