Hay una constante en los futbolistas: cuando emigran de muy jóvenes sueñan con volver y retirarse en el club que los vio nacer. Quien puso esta idea sobre la mesa ayer fue Walter Montoya, el mediocampista por derecha que partió de Arroyito a fines de 2016 rumbo a Sevilla y que ya se encuentra en México para sumarse a Cruz Azul. "Siempre está el deseo de volver, me gustaría retirarme en Central", apuntó el chaqueño en una entrevista en TyC Sports.

"Siempre está el deseo de algún día volver, no sé cuando, pero volver. Donde tengo más cariño y muchas amistades es en Central y mi prioridad es volver ahí porque es donde me vieron crecer y me ayudaron cuando llegué con sólo 17 años. Si me preguntan dónde quiero retirarme, ojalá que sea Central", describió el volante, quien en su momento presionó para que Central lo transfiriera. Claro que después la jugada no le salió del todo redonda, ya que su paso por Sevilla no fue como lo esperaba. En el equipo que por ese entonces conducía Jorge Sampaoli no tuvo prácticamente participación y tras la partida del casildense (hoy al frente de la selección argentina) tampoco pudo asentarse. Por eso se habló de la posibilidad de Boca ("Nadie habló conmigo, aunque sabía del interés", dijo) y de Cruz Azul, club a que finalmente se incorporará. Es más, el chaqueño es consciente de que su mejor momento futbolístico lo tuvo en Central. De allí su deseo de "volver al nivel que tenía en Central".