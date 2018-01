"Me equivoqué y pedí disculpas"

El técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, habló con la prensa antes de emprender el viaje a Europa, donde se reunirá con jugadores, y volvió a pedir disculpas por el hecho en el que agredió verbalmente a agentes de tránsito luego del casamiento de su hija en Casilda: "Fue una linda noche que terminó mal. Me hacen sentir mal esos hechos. Me equivoqué", expresó el entrenador de la selección. Y agregó: "Le pedí disculpas a la gente de mi ciudad. Le falté el respeto. Dije cosas que no sentía. El enojo hizo establecer una característica en mí que no es habitual. Tengo que aprender de los errores, son cosas que nunca me pasan", finalizó Sampaoli.

Las declaraciones del Zurdo llegaron antes de embarcar hacia Europa, adonde irá con su ayudante Sebastián Beccacece y el preparador físico Jorge Desio. En principio visitarán diez ciudades: Sevilla, Barcelona, Madrid, Liverpool, Manchester, Londres, Milán, Roma, Turín y París.

La intención del DT consistirá en observar a jugadores que podría convocar para la última fecha Fifa previa al Mundial, en la que el seleccionado se medirá en marzo con Italia y, probablemente, luego frente a España. "Me voy a juntar con Higuaín", confesó Sampa.

El Zurdo también tendrá tiempo de hablar con colegas de la envergadura de Pep Guardiola, José Mourinho y Mauricio Pochettino, ex defensor de Newell's.

En Barcelona, además de juntarse con Messi, el técnico visitará el predio Joan Gamper de Barcelona en el cual el seleccionado argentino se entrenará en la previa del viaje a Rusia. El complejo tiene varias canchas de césped natural y sintético, además de distintos escenarios perfectos para la comodidad y el trabajo de la delegación nacional.