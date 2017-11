"Todavía me duele haber perdido la final del Mundial (Brasil 2014)", señaló Messi en forma contundente. Por eso no dudó al decir que si lo consigue en Rusia 2018 "vamos al santuario de la Virgen, en San Nicolás. Si hay que ir, vamos. Todo sea por el Mundial".

"Jamás puse ni saqué a un jugador, ni lo voy a hacer, porque no es mi forma. Yo estoy acá para sumar y ganar", dijo mientras se explayaba sobre todos los nombres que le tiraron en esa controversia de la que se habla hace tanto porque en la selección juegan o no determinados futbolistas.

"Me río porque son tantas las barbaridades que se dijeron que esta es una más. Agüero, Di María, Mascherano, Biglia, son todas figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son mis amigos es una falta de respeto a ellos y también para mí", sentenció en la nota por TyC Sports. Y explicó que "con Dybala no hay nada que aclarar. Entendí lo que quiso decir desde el primer momento", al referirse a la frase del delantero de Juventus de que es difícil jugar al lado de la Pulga. Además, defendió a Gonzalo Higuaín, cuestionado por los hinchas, al destacar que "todavía sigue demostrando que está en un gran nivel. Lamentablemente falló las situaciones que tuvo y se la agarraron con él".

También habló de su relación con Diego Maradona, con quien coincidió en la gala del premio The Best, en Londres, y dijo: "No tuvimos la oportunidad de hablar mucho ahí, pero sí nos quedó pendiente una charla".

En relación a perder las últimas tres finales, en Brasil 2014 y en dos Copa América, indicó que "mínimamente tendríamos que haber ganado dos de las tres". Pero que la que más le dolió fue la derrota en el estadio Maracaná ante Alemania: "Todavía me duele haber perdido la final del Mundial".

Mientras que sobre la clasificación a Rusia 2018 reconoció que "no podíamos quedar afuera del Mundial. Siempre volvía a Barcelona haciendo cuentas de qué tenía que pasar para clasificar. Después de la victoria en Ecuador, volví feliz".

Y fue más allá: "No tenía una decisión tomada, pero la verdad es que hubiera sido el fin de esta camada de jugadores. Sin dudas iba a ser una locura no clasificar".

Metiéndose en lo que será la competencia mundialista, para la cual se espera el sorteo de grupos (el próximo 1º de diciembre), confió: "No me gustaría cruzarme con España, es uno de los peores rivales que nos puede tocar. Los candidatos para mí son España, Brasil, Alemania y Francia".

Por último habló del técnico del seleccionado: "Sampaoli es una persona muy inteligente que tiene muy claro lo que quiere de sus equipos. La manera de vivir lo que hace, en que prepara a sus equipos. Era lo que esperaba".

Se lo dijo a La Capital hace 17 años

En su presentación en sociedad, el 3 de septiembre de 2000, Leo reconoció que su ilusión era “jugar en la primera de Newell’s” y en la pregunta de qué representaba NOB en su vida respondió: “Todo, lo máximo”.