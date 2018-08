En los últimos años hay un personaje que tiene un rol clave en el fútbol de Newell's. Y no se trata de un técnico, un jugador o un directivo. Es más, la referencia es hacia un empresario futbolístico que cultiva el perfil bajo y en escasas ocasiones se muestra en los medios de comunicación. Es leproso desde la cuna y tiene el antecedente de haber participado en un programa radial partidario rojinegro en la época dorada de Marcelo Bielsa. Fue el artífice de la llegada al Parque de jugadores emblemáticos, en su mayoría procedentes de Paraguay. Acercó al arquero Justo Villar, quien fue una pieza clave en el título de 2004. También intercedió para que Tacuara Cardozo no firme en Central y sea suceso en Newell's, además aportó al lateral Marcos Cáceres, que dio la vuelta olímpica en el equipo del Tata Martino en 2013 y en la actualidad dio una mano enorme para que el portugués Luis Leal siga luciendo la pilcha leprosa, por mencionar algunas de las gestiones de las que participó. La persona en cuestión es Pedro Aldave (49 años), un representante que en este mercado de pases también tuvo un rol activo en cuanto a las contrataciones de jugadores que terminó cerrando la dirigencia del Parque.

Por ello, vale la pena repasar ¿quién es Pedro Aldave? Y fue el propio representante el que aceptó dialogar mano a mano con Ovación en la soleada tarde de ayer en Puerto Norte. Habló de su relación con la dirigencia de Newell's en los últimos años: "Yo siempre soy oficialista. Porque Newell's está por encima de cualquier dirigente". Hizo referencia a las últimas incorporaciones por las que intercedió para que vengan al Parque: Oviedo, Piris, Paredes y Zé Turbo. Y planteó: "Yo me crié en Newell's y sé los jugadores que le pueden gustar a la gente. Siempre la prioridad a la hora de dar una mano la va tener Newell's porque yo empecé como hincha. Pero está claro que el negocio también está porque es mi trabajo y tengo que vivir". Una charla a fondo con el empresario paraguayo de nacimiento, pero rosarino en la práctica.

¿Desde cuándo está tu vínculo con Newell's?

Desde toda la vida. A mi abuelo no lo conocí, pero iba siempre a la cancha de Newell's, después mi padre también. Yo desde los cuatro años voy siempre a la cancha en familia. El vínculo con Newell's es hereditario. Nací en Paraguay, pero me crié y viví en Rosario hasta los 24 años. Mi mamá es paraguaya. Yo fui a la escuela acá y todos mis amigos son de acá. Siempre quiero que le vaya bien a Newell's, así los jugadores sean de otro representante.

¿En tus inicios intentaste ser periodista deportivo?

Me gustaba. Había terminado el colegio y empecé periodismo. Tenía un programa partidario de Newell's en LT3, que habíamos empezado en FM Primavera. Con ese programa seguimos la Copa Libertadores con el equipo de Marcelo Bielsa y cuando renunció Bielsa al cargo en cancha de Platense me alejé de Newell's. Me fui a vivir afuera y no volví a Argentina hasta el 2003, cuando me casé.

¿Desde cuándo sos representante de jugadores?

Desde 1995 que soy representante.

¿Cuál fue el primer jugador que trajiste a Newell's?

El primero fue Justo Villar, el arquero paraguayo. Antes de eso había participado en la venta de Lucas Bernardi en 2001 al Olympique de Marsella. Yo no era su representante, pero hice la intermediación. Ahí tuvimos un contacto con el ex presidente Eduardo López. Después a través del representante Hugo Promanzio me dijeron para traer a Justo Villar y vino el arquero paraguayo. Anduvo bien y luego ya vinieron varios más. Tacuara Cardozo, Gavilán, Santiago Salcedo, etcétera. Comenzaron a llegar los paraguayos. También vino el peruano Luis Advíncula. Ahora el portugués Luis Leal.

¿Recordás a los jugadores que trajiste a Newell's?

De los paraguayos, a Villar, Salcedo, Cardozo, Alejandro Da Silva, Ernesto Cristaldo, Walter Fretes, Diego Gavilán, Marcos Cáceres y Diego Barreto, que no pudo jugar. Además de los últimos tres, que son Piris, Paredes y Oviedo. También al peruano Advíncula y a Leal. Algunos como intermediación y otros representándolos.

Varios de los que vinieron le dieron buen rédito al club del Parque. ¿Lo ves así?

Yo me crié en Newell's y sé los jugadores que le pueden gustar a la gente. El ojo del hincha de Newell's no es fácil. A veces le pego, a veces no. Creo que en la mayoría de los casos acerté. Igual hay que ver después en la realidad. Uno entiende lo que le gusta al hincha de Newell's.

¿Por ser hincha de Newell's le recomendás especialmente jugadores al club?

Siempre si se da una oportunidad. El caso de Tacuara Cardozo fue distinto. Porque yo lo representaba e iba a venir a Central. Lo querían traer Leonardo Astrada con Hernán Díaz, que lo conocían de Paraguay. Lo tenían visto. Pero hablé con Eduardo López y le dije para traerlo a Newell's y se dio. Pero ese fue un caso especial y una casualidad. Normalmente cuando yo tengo un jugador, veo una oportunidad, Newell's lo necesita y se puede hacer la gestión, lo traemos. A mí lucrar con Newell's no me interesa, si está claro que a mí me sirve para hacer algún negocio después que les sirva a todos.

La realidad es que Newell's ahora está en una situación económica delicada.

Siempre estuvo. Cuando estaba López, Villar ha estado diez meses sin cobrar. Nunca dijimos nada y después lo cobramos. Con (Jorge) Riccobelli después tuvimos problemas con Marcos Cáceres, fue campeón. Sabemos cómo es Newell's. Leal podía quedar libre e intentamos que se quede.

¿Qué otros jugadores importantes representaste en Newell's?

Yo trabajaba con Francisco Culasso y con él estuvimos en la transferencia de Nahuel Guzmán, Cristian Ansaldi e Ignacio Fideleff. Ahora trabajo con mi primo Guillermo López y manejamos algunos jugadores jóvenes, entre ellos Braian Rivero y Joaquín Torres.

¿Llevaste a algún futbolista a Central a lo largo de tu carrera?

No, nunca. No puedo. Tengo amigos de Central y de Newell's y me conocen. Aclaro que no tengo ningún problema con Central, pero soy hincha de Newell's. No podría compartir asados con mis amigos (risas).

¿Cómo te fuiste llevando con las distintas dirigencias de Newell's?

Yo siempre soy oficialista. Iba con mi papá a la cancha desde que Armando Botti era presidente y pienso así. Obvio que algunos presidentes de los últimos años me gustaron más que otros, pero no puedo cambiar la realidad. Trato de apoyar a la dirigencia que está. Para mí Newell's es más importante que cualquier dirigente.

Más allá de las crisis económicas que tuvo Newell's, la realidad es que es una camiseta que al jugador que rinde le garantiza un gran salto en su carrera. Como representante a eso lo sabés muy bien.

Seguro que va a tener un salto. Todos los jugadores que acá anduvieron bien se han vendido a otros clubes. Alguno capaz que se fue libre, como Cáceres y Villar, pero dejaron campeonatos. La mayoría se fueron transferidos. Por ejemplo ahora con Oviedo, Newell's podrá hacer algún negocio a futuro, ya que tiene una gran proyección.

¿Te gusta el fútbol, entendés de fútbol?

Creo que entiendo porque me dedico a esto hace 25 años. Aclaro que no me gusta la táctica, siempre miro al jugador desde el punto de vista de si tiene proyección en su carrera. Lo miro con ojos de vendedor. Cuando veo a un futbolista me doy cuenta para qué mercado es. Por ejemplo, antes de ir a Colón, a Lucas Alario lo traje a prueba a Newell's y no les gustó. También le erré con otros jugadores.

¿Y cómo fue la llegada de Leal?

En realidad nunca lo representé. Yo tenía a Tacuara en Benfica y de vez en cuando iba a jugar al casino de Estoril. Justo ahí estaba jugando Leal. Y el Negro era fuerte, potente para el contragolpe y cuando en 2016 fui de mánager a Cerro Porteño, me contacté con el representante de Leal y lo llevé a Paraguay. En seis meses hizo trece goles. Hasta que surgió la chance de Newell's y lo trajimos con Guillermo López.

¿Cómo fue la experiencia de ser mánager?

No es lo mío. Sentí que había un conflicto de intereses con lo que yo hacía. Me gustaría hacerlo tal vez si no tengo jugadores. Igual se armó un buen plantel y anduvimos bien.

¿Pensás en algún momento sumarte a Newell's con algún proyecto deportivo o político?

No. Es muy difícil. Tengo hijos chicos. Soy socio vitalicio. Hoy digo que no. Además vivo de esto y tendría un conflicto de intereses. En esta circunstancia de mi vida es imposible.

¿Alguna vez te ofrecieron sumarte a la dirigencia de Newell's?

No. Pero cuando me piden una mano y puedo se las doy.

¿Qué jugador es Zé Turbo (José Correia)?

Lo conozco del Inter de Milan. Es una apuesta. Lo vi en la "primavera" del Inter hace dos años y era un jugador muy interesante. Después recaló en equipos de poca importancia. Es un zurdo de mucha técnica. Hay que esperarlo.

¿Y cómo juegan Oviedo, Piris y Paredes?

Oviedo es un delantero rápido, guapo, le pega bien a la pelota, con 22 años tiene 40 goles en primera, está impecable para jugar y tiene una proyección impresionante. Piris es un gran jugador, lo tuvo el Tata Martino, jugó varias temporadas en Europa. Y Paredes es un zaguero que jugó el Mundial Sub 23, después tuvo un retroceso como le pasa a varios jugadores y ahora tiene que dar el salto de calidad.

¿Cuál es tu relación con el presidente de Newell's Eduardo Bermúdez y el vice Cristian D'Amico?

A Bermúdez lo conozco de siempre como colega, aunque había hablado pocas veces con él. Y a D'Amico lo conocí un poco más profundamente ahora en Paraguay. Cristian es un hincha de Newell's y me gusta porque pone la cara por Newell's. Tiene fuerza y gestión. Y Eduardo entiende de fútbol y está claro que cuando no se dan los resultados se te vienen todos encima.

¿Cuál fue el mejor jugador de Newell's que viste?

El Yaya (Juan José) Rossi.

¿Y el mejor entrenador de Newell's?

Me pusiste en un aprieto. Por lo que representó es el Tata Martino porque agarró un equipo destrozado y lo sacó campeón. Y Marcelo Bielsa se fue cuando creo que tenía más para darle al club.