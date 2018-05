Piensa. El DT charrúa tiene tiempo de pensar el once para el sábado. Para el inicio del octogonal contará con el Chelito Delgado.

La lluvia hizo estragos durante la semana pasada y la anterior hubo que reprogramar muchos partidos y por eso ni siquiera finalizó la penúltima fecha de la C, algo que recién ocurrirá mañana con Luján v. Justo José de Urquiza. Por eso, la última jornada pasó íntegra para el sábado y el reducido recién se iniciará el martes. Eso cambió los planes de todos, incluso del entrenador charrúa Ariel Cuffaro

Russo. Si Córdoba hubiera jugado en tiempo y forma ante Dock Sud quizás hubiese preservado más, pero en vistas de que van a pasar más de diez días entre el último juego y ese es probable que en cancha ponga a mayoría de titulares. Incluso porque necesita un punto para ser subcampeón y definir siempre de local, además de asegurar una posición que en caso de una reestructuración del ascenso le dé el pase automático a la Primera B.

El plantel charrúa jugó el martes (victoria ante Leandro Nicéforo Alem 2 a 1) y ahora recién lo hará el sábado. Si iguala ante Dock Sud de visitante será subcampeón, lo mismo si pierde y Argentino de Quilmes no le gana al campeón Victoriano Arenas en la barranca quilmeña. Por eso, Cuffaro Russo pondría lo mejor pero reservando algunos jugadores que vienen con más trajín. En ese rubro pueden inscribirse Renzo Funes o Damián Ledesma, que podrían ir igual al banco de relevos.

En tanto, la buena noticia para el técnico es que para el inicio del torneo reducido el martes en el Gabino (a un solo partido) podrá contar con César Delgado, que se recupera bien de una lesión. En este caso, aunque esté disponible, Cuffaro Russo no lo llevará y sí lo tendrá para enfrentar a Ituzaingó (hoy el rival), Midland, Cañuelas o Deportivo Merlo.