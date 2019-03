Maxisuspenso

Es "difícil" que la Fiera pueda reaparecer el viernes ante Gimnasia. Igual aún no está descartada su presencia. Se repone de una distensión muscular. Hoy será un día clave

Uno de los temas salientes de esta semana en el campamento leproso es la situación de Maximiliano Rodríguez, de cara a lo que será el partido crucial que afrontará Newell's el viernes, a las 19, ante Gimnasia, en un bosque platense que será una verdadera caldera. Es que la ilusión que había por el factible retorno de la Fiera, que se está recuperando de una distensión en el bíceps femoral izquierdo, ayer perdió algo de consistencia. Y si bien aún no se tomó la decisión final sobre si el capitán rojinegro estará presente ante el Lobo, a esta altura es "difícil" que participe del trascendental cotejo en la ciudad de las diagonales. Claro que Maxi no es un mago y no significa que su sola presencia determinará que Newell's volverá de inmediato a la senda triunfal, pero la realidad indica que sin el jugador número 11 el ciclo de Bidoglio acumula las únicas dos derrotas del año en la Superliga (River y Talleres). Por ello todos los ojos apuntan a la recuperación física de Maxi, que a 48 horas del próximo partido asoma compleja. Igual no está descartado ni mucho menos.

El pasado martes 26 de febrero, el día después de que Newell's venció 3 a 0 San Martín de San Juan justamente con uno de los goles convertidos por Maxi de penal, se dio a conocer el parte médico que ningún leproso quería escuchar respecto de su capitán. "Distensión en el bíceps femoral izquierdo, que le demandará entre 2 y 3 semanas de recuperación". Entonces la Fiera quedó marginado de los cotejos ante River (2-4) y Talleres (1-2). Y ayer justamente se cumplieron dos semanas de la emisión del parte, lo que significa que los tiempos para el retorno de Maxi están muy justos y por ello los cuerpos técnico y médico están evaluando día a día los pasos a seguir. Un paso en falso puede significar un retroceso en la recuperación de Maxi. Claro que los futbolistas siempre quieren estar y además Newell's lo necesita como el agua, pero habrá que ver la decisión final que se toma en referencia a la presencia o no de la Fiera ante el Lobo.

Parate y Copa Argentina

Tras el cotejo que se disputará el viernes en La Plata, la Superliga tendrá un parate de 15 días por la fecha Ficha. Pero justamente el fin de semana que no habrá actividad por el torneo local, Newell's jugará el domingo 24 de marzo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en Santa Fe, por los 32avos. de final de la Copa Argentina. Y tal vez allí sí podría reaparecer Maxi, ya que se habrían cumplido las tres semanas de recuperación previstas originalmente para que esté disponible.

Luego Newell's cerrará la Superliga el viernes 29 de marzo recibiendo a Huracán en el Coloso y en la última jornada visitará a Banfield, en el primer fin de semana de abril en día y horario a confirmar. Esta es la agenda leprosa y a partir de ella y la conveniencia que entienda el cuerpo técnico se resolverá el momento indicado para que se concrete el retorno de Maxi.

Se sabe que Maxi además del aporte de calidad y personalidad, en lo que va del año le anotó un gol a Boca (1-1) y el mencionado a San Martín de San Juan (3-0). Pero su presencia además impone respeto hacia los rivales y también hay que decirlo no es lo mismo que le haga un comentario a un árbitro a que lo haga otro futbolista. Los tres mundiales que tiene en el lomo lo convierten en una de las máximas figuras que tiene en la actualidad el fútbol argentino.

Hoy será un día crucial respecto a la decisión que se tome con Maxi Rodríguez, ya que será la práctica de fútbol y luego el entrenador Héctor Bidoglio brindará una rueda de prensa. Tal vez pueda saberse si estará entre los concentrados, tanto para jugar de arranque o al menos ir al banco de suplentes. Aunque lo más factible es que haya cautela y siga con la recuperación de la lesión, tal cual se manejaba ayer. Igual no hay que descartar nada y esperar a que hoy hable el entrenador.

Maxi es el primero que quisiera estar dentro de la cancha junto a sus compañeros, pero apresurar el retorno puede significar agravar la lesión y que se pierda lo que resta del semestre.

Con la Fiera

Cinco partidos jugó Maxi Rodríguez desde que regresó a Newell's, todos de titular. Fueron los empates ante Boca (1-1), Unión (0-0), Central (0-0) y San Lorenzo (1-1) y la victoria ante San Martín de San Juan (3-0). Anotó ante los xeneizes y los sanjuaninos.