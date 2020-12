Encima que no aportó en la elaboración de jugadas, Newell’s no tuvo a ningún futbolista que sea receptor de los desbordes con los que el equipo intentó generar peligro. Los centros, a los que les faltaron habitualmente precisión, no tenían un destinatario.

No es que Newell’s tuvo pocas situaciones de gol por la falta de un centrodelantero. El nivel general fue discreto. Pero es evidente que influyó.

Cambió un poco la situación con la salida de Formica y el ingreso de Maxi, más acostumbrado a moverse en los últimos metros, además de que el rival ya sentía el desgaste físico. La Fiera fue determinante al asistir a Cabrera para el segundo gol de la lepra.

nueve2.jpg El Gato arrancó como titular, lo suplantó Maxi.

Precisamente, el casildense Cabrera es el único futbolista con características parecidas a las de Scocco. Es un punta que se mueve por el frente de ataque y se tira a los costados. Kudelka por el momento sólo lo incluye en los segundos tiempos. Ayer reemplazó a Alexis, jugó por izquierda y convirtió su primer gol en la máxima categoría.

El nueve es un tema de agenda de la comisión directiva y la idea es reforzarse con uno, sabiendo que con Scocco solo, y encima ausente, no es suficiente. Por el momento, el entrenador lo resuelve con Maxi. No es lo mejor. Es lo que tiene y con quien lo seguirá haciendo posiblemente el lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa Maradona. A lo mejor Formica tiene también su chance, aunque en el sitio que mejor se desenvuelve, ante la baja de Pablo Pérez por expulsión.