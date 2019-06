Maxi sigue analizando la decisión

Maximiliano Rodríguez tiene ganas de volverse a poner la celeste y blanca. Y desde el entorno sugieren que aceptaría ir a los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), aunque hasta ahora no dio a conocer la resolución. "Aún no tomé una determinación", le había dicho a Ovación días atrás y por estas horas permanece con la incertidumbre hacia el exterior porque seguramente ya debe tener la decisión tomada. Los Juegos transcurrirán desde el 26 de julio al 11 de agosto próximo, por lo que la Fiera se perdería el inicio del torneo con la rojinegra. Este detalle es el que lo hizo meditar más de la cuenta a pesar de que, seguramente, pocos le puedan reclamar si opta por jugar por última vez en la selección como se estima.

La Fiera fue apuntado por el técnico de la selección Sub 23, Fernando Batista, y el llamado para integrar la lista de 23 convocados lo llenó de satisfacción. A esta altura de su carrera, con 38 años y transitando los últimos años de su carrera dentro de un campo de juego ser convocado es un mimo al alma. Por eso lo tomó de tal manera y se sintió reconfortado con la chance de volver a ponerse la albiceleste que lució durante largos años.

Desde la entidad del Parque de la Independencia públicamente partieron señales positivas sobre la posibilidad de que pueda estar en los Panamericanos, más allá de que en el medio se instalara la cuestión de si el momento en el que está Newell's no es el indicado para que pueda perderse el arranque de la Superliga.

"Creo que nadie me puede decir nada si acepto ir a la selección", avisó el capitán leproso la semana pasada en conferencia de prensa en una sentencia con un grado de razonabilidad importante. ¿Alguien le podría reclamar no quedarse para el inicio? No debería suceder eso, más allá de que las opiniones puedan ser encontradas dentro del mundo rojinegro.

Maxi aún no comunicó, al menos oficialmente, qué es lo que hará. Si irá a la Sub 23 como indican algunos allegados o, en definitiva, optará por quedarse para estar desde el inicio en la Superliga que se viene a partir de fines de julio.

Bajas. A lo largo de varias semanas el entrenador fue mencionando diferentes jugadores de los tres mayores que se permiten tener en el plantel. Y muchos de ellos se fueron bajando por los clubes se negaron a cederlos y como no hay obligación de prestarlos quedaron desestimados. Algunos de los futbolistas que se bajaron son: Javier Mascherano (Hebei Fortune); Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister (Boca); Matías Zaracho (Racing); Marcelo Herrera (San Lorenzo); Julián Alvarez (River); Agustín Urzi y Claudio Bravo (Banfield).