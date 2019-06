Maxi Rodríguez puso en duda su participación en los Juegos Panamericanos. A pesar de que el propio Newell's Old Boys lo anunció a través de sus redes sociales, el capitán leproso aclaró que no está formalizada la convocatoria ni tampoco decidido si él va a concurrir o no. Además, dijo que aguardan que los refuerzos lleguen pronto al club y habló sobre la selección mayor.

"Cada uno va a querer defender lo de uno, el hincha de Newell's va a querer que me quede acá en la institución por todo lo que nos vamos a jugar este año, igual creo que lo más importante es que la institución forme un plantel que no dependa de un jugador, eso es lo que tendríamos que hacer", reflexionó para remarcar una y otra vez que es un honor defender los colores celeste y blanco.

Sobre su expectativa de asistir a la selección, precisó: "Son sensaciones diferentes, uno puede llegar a tener ganas de vestir la camiseta de la selección nuevamente. Pero si no lo llego a hacer, son decisiones, y yo no me arrepiento nunca de lo que hago porque es lo que siento, si me tengo que quedar, encantado".

La Fiera dejó en claro que sólo estaría ausente "dos o tres partidos", aunque insistió en que aún "no hay nada definido concretamente". Igualmente dejó entrever que estuvo un año y medio fuera del club con lo cual no debería haber inconveniente si no está presente en las primeras fechas.

De acuerdo a sus declaraciones, quedó latente que, si es convocado, va a sumarse a la selección. "No lo sé, no hay nada todavía, hubo una charla de interés por los Panamericanos hace tres o cuatro semanas ataras, pero no puedo hablar mucho porque no hay nada concreto", indicó.

Fue en ese tramo de la conferencia cuando recordó su estadía en Peñarol. "Si uno se pone a hilar más fino, estuve un año y medio fuera del club y ahí tendría que haber sido más preocupante, no por tres partidos. Si vos decís que un jugador es muy importante y se va un año y medio y no decís nada, pero lo decís ahora que son dos o tres partidos, eso no lo entiendo, creo que el momento era el otro, no ahora", refirió.

Y volvió a remarcar la sensación gratificante de ser tenido en cuenta por el entrenador Fernando Batista: "No me lo esperaba, es muy lindo a esta altura volver a vestir la camiseta de la selección, pero como no hay nada concreto, es difícil hablar, veremos que sucede en la semana y la decisión que tome primero se la voy a comunicar al técnico acá".

"Ahora tengo la cabeza acá en Newell's, en hacer una buena pretemporada, en tratar de que se forme un plantel competitivo, eso es lo más importante", agregó.

Embed La historia de @MR11ok con la Selección tendrá un capítulo más



Protagonista de momentos históricos con @Argentina, nuestro capitán fue convocado para disputar los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



¡Orgullosos de vos! ❤️ pic.twitter.com/V0qakwPRwC — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) June 14, 2019

Respecto a cómo transcurren los días de pretemporada en Bella Vista, dijo: "Veo muy bien al plantel que está con muchas ganas, hay tiempo de trabajo que eso es muy importante para estar de la mejor manera desde el inicio. Necesitamos mejorar en muchos aspectos, la parte física, táctica y técnica. La verdad es que en los seis meses que estuve el equipo no fue lo que queríamos, hay tiempo para mejorar, esperemos que empiecen a llegar los refuerzos", solicitó.

Respecto así es preciso que pronto se sumen las incorporaciones, manifestó: "Aún falta, pero cuanto más tiempo los tenés es mejor porque conocen al entrenador, a los compañeros, se va metiendo en el grupo, esperemos comiencen a llegar lo más rápidamente posible".

Por último fue consultado por la performance de la selección mayor en la Copa América y dijo que no hay que exigir que sean campeones, que Argentina no es candidato y es esta una etapa de recambio.