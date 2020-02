Maxi Rodríguez se quejó de que a Newell's lo perjudican

Maximiliano Rodríguez marcó la cancha. La actuación de Diego Abal incidió. Y perjudicó a Newell's. "Hay jugadas muy dudosas y nos terminan perjudicando. Ya nos pasó en independiente", dijo la Fiera con gesto adusto.

Con respecto a la jugada en el final, cuando Maxi Rodríguez es derribado en el área por González cuando lo engancha, el capitán rojinegro asegura: "Me pega una patada cuando la termino de enganchar a la pelota. No hay dudas, cuando le voy a pegar a la pelota me pega y derriba. Es una pena que no se cobren estas cosas que son muy claras y determinantes para un partido"

En cuanto al partido, la Fiera dijo que el equipo con respecto al partido pasado mejoró mucho en el manejo de la pelota "porque hilvanamos buenas jugadas, y cuando no se puede ganar no hay que perder. Sirve el punto. Sirve sumar ante un rival que se reforzó muy bien y que además juega bien. Queríamos ganar pero el empate estuvo bien", dijo Maxi.

Con relación a su vínculo con Mascherano, el referente de Newell's señaló: "Civimos mucho tiempo con la misma camiseta y es una alegría inmensa que venga a este futbol.