El delantero Maximiliano Rodríguez no formará parte del seleccionado argentino de fútbol que representará al país en los Juegos Panamericanos, que se disputarán en Lima desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. La decisión la tomó el entrenador del Sub 23, Fernando Batista, quien hoy informó que no convocará a jugadores mayores para conformar el plantel.

“No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan”, explicó el Checho Batista.

Para los hinchas de Newell's la decisión adoptada por el DT es una buena noticia, ya que el atacante se hubiera perdido los primeros tres partidos de la Superliga, que comenzará el viernes 29 de julio.

Batista optó por no citar a jugadores mayores debido a que varios clubes no estaban dispuestos a ceder a los futbolistas para una competencia no oficial de Fifa.

La primera negativa fue del club chino donde juega Javier Mascherano, el Hebei Fortune.

Entre otros, se sumaron a ese listado Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister (Boca); Matías Zaracho (Racing); Marcelo Herrera (San Lorenzo); Julián Alvarez (River); Agustín Urzi y Claudio Bravo (Banfield).

En ese sentido, Batista manifestó que "todos tenían mucho compromiso. Espero que esto nos sirva de aprendizaje".

Con este escenario, el entrenador albiceleste decidió posponer hasta mañana la nómina de convocados, que tendrá a más de un futbolista del Ascenso para suplir las bajas productos de las negativas.