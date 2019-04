El ídolo y capitán de Newell's, Maxi Rodrìguez, se mostró sorprendido y dolido por las declaraciones realizadas por el excanciller y fanático rojinegro Rafael Bielsa el domingo pasado en una entrevista con Ovación -cuando señaló que le gustaría que la Fiera "juegue más y hable menos"- y destacó que "lo que le diría es que venga y dé una mano".

En una extensa rueda de prensa este mediodía en Bella Vista, La Fiera fue consultada sobre las declaraciones del hermano del Loco y así respondió: "Lo que le podría decir a él es que venga y dé una mano ,que venga a colaborar pero trabajando desde adentro. Se habla mucho pero hacemos poco. Lo que hoy necesitamos es tirar juntos, es muy importante el apoyo de todos. Siempre es más fácil destruir que construir. Y él lo que está haciendo es eso", enfatizó.

En la nota con Ovación, Rafael Bielsa hizo algunas consideraciones sobre qué exjugadores leprosos le gustaría que regresen. Y al hablar de Maxi dijo: "Hay que reforzar el sector en el que juega Maxi porque ya no puede hacer la banda ni bajar para ocupar posiciones defensivas. No se lo permite el físico. Lo que sí me gustaría de Maxi es que se mostrara más cuando juega y que hable menos"





Maxi enfrentó este mediodía los micrófonos y se explayó sobre el tema Bielsa: "Sí, me sorprendieron . No entiendo cuál fue el motivo de esa declaraciones pero las tomo un poco como de quien viene. A mí no me afectan en nada en lo personal. Creo que son palabras que en este momento que está pasando el club no sirven para nada, no suman en ningún aspecto".

"Lo más fácil es hablar desde un sillón, tranquilo. Yo lo podría hacer, pero ayudo desde adentro y por eso estoy acá".

"En lo personal -continuó su monólogo-, cuando se dirige a mí, yo soy el capitán del equipo y sí tengo derecho a hablar. Cuando perdimos en Copa Argentina (ante Villa Mitre de Bahía Blanca), entré al vestuario y les dije a los chicos que no hablaran, que lo iba a hacer yo. Pero lo más fácil es hablar desde un sillón, tranquilo. Yo lo podría hacer, pero ayudo desde adentro y por eso estoy acá".

Y redondeó su descargo diciendo: "Lo que le ofrezco (a Rafael Bielsa) es ir a Buenos Aires a buscarlo y traerlo. Lo que me dijo en su momento fue distinto a lo que me dijo hace un tiempo cuando nos juntamos. Pero lo invito a que venga a sumar. La verdad, no lo entiendo, me descoloca un poco, pero lo invito nuevamente porque es un apellido muy importante, aunque el importante es Marcelo. Por eso me parece una falta de respeto a la institución".

Ante la situación reinante en Newell's, el capitán leproso fue consultado sobre su continuidad. Allí respondió: "Cuando una noche decidí volver, hablé con (el vicepresidente Cristian) D'amico y le dije que iba a volver. Fue una decisión mía. Pensé que el club me necesitaba pero adentro. Estoy acá, pienso en el partido contra Gimnasia y luego empezaré a pensar sobre mi continuidad. Si me quedo lo voy a hacer de la mejor manera como lo hice siempre, siendo profesional dentro y fuera del campo".

