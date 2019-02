Maxi Rodríguez, la bandera de los hijos de la casa

Son seis los titulares de esta tarde de Newell's que se formaron en el club, un número parecido al de otros clásicos. Nadie mejor que ellos para simbolizar el sentido de pertenencia. Esa identificación hace posible que ellos saquen un plus de ventaja a los que vienen de afuera, asimilando mejor el contexto de un clásico. Pero la pertenencia no es garantía de nada y en ocasiones puede haber lugar a la confusión y que el jugador viva el partido como si fuese un hincha adentro de la cancha. Uno que es lo tiene en claro y no se confunde es Maxi Rodríguez La vuelta de la Fiera es sin dudas una bandera en ese sentido, quien volvió por segunda vez al Parque y de quien se espera se ponga a la vanguardia futbolística.

Braian Rivero dice que los jugadores surgidos del club sienten distinto lo que pasa en Newell's, si se lo compara con los que llegan de otros equipos. Es que la vida futbolística de ellos está ligada a Newell's. Y por esa razón entienden la relevancia de un partido como el de hoy, con todo lo que implica, con qué expectativas se aguarda y cuáles son las consecuencias de una derrota.

Si ese conocimiento sirve para ser equilibrado y afrontar el clásico con entereza, bienvenido sea. El problema es cuando la identificación con el club lleva a desbordes emocionales. Es evidente que los juveniles que aparecieron en estos años se vieron afectados por los problemas futbolísticos e institucionales. En la búsqueda de este equilibrio se aguarda también una voz protectora de la Fiera.

"El sentido de pertenencia es muy importante, pero esa clase de jugadores deben saber que son profesionales y lo deben jugar así, no como hinchas", aclaró Bidoglio a Ovación.

Muchas veces con más criados en casa que Central no le fue nada bien. Hoy también la supremacía de los identificados será leprosa y sólo le resta a Newell's que eso ahora se traduzca en un buen resultado.