"Maxi Rodríguez es el líder de todos", destacó D'Amico

Maxi Rodríguez, a los 39 años, está atravesando la parte final de su extraordinaria carrera deportiva y es una de las figuras principales en actividad, no sólo de Newell’s, sino de todo el fútbol argentino. Claro que al igual que a todos los jugadores más experimentados le podría jugar en contra si se presenta un parate muy prolongado. Cristian D’Amico fue muy claro: “Maxi es el líder de todos”.

¿Cómo lo ves a Maxi, con ganas de seguir marcando la diferencia dentro de la cancha?

Maxi es un profesional de élite que no hace falta recordar todo lo que logró, con tres mundiales en el lomo, que anotó goles muy importantes para la selección, con una conducta a nivel personal que le permite ser la figura del equipo con 39 años. Obvio que el parate no es bueno para ningún deportista, pero los jugadores de élite como Maxi tienen las cosas muy claras. Todo el plantel, con él a la cabeza, está haciendo un plan de entrenamiento muy importante. El cuerpo técnico armó una excelente rutina de trabajo. Claro que no es lo mismo entrenar en la cancha que en una casa. Se está trabajando muy seriamente con el capitán a la cabeza, que es el líder de todos.

¿No te imaginás que Maxi diga hasta acá llegué?

Maxi siempre estuvo metido a full con Newell’s en todas sus etapas. Y en el último regreso siempre le voy a estar agradecido. Siempre ayuda a la institución dentro y fuera del campo. Ojalá que tengamos Maxi para rato, tanto dentro como fuera de la cancha. Es una persona que uno siempre quiere que esté ligada al club. Hoy como jugador cumple un rol fundamental en este proyecto. Ojalá que primero siga jugando mucho tiempo y cuando él decida no jugar más que continúe ligado al club porque realmente es un ejemplo para todos.

A Lema y a Bíttolo se les termina el contrato, ¿hay alguna gestión para que sigan en Newell’s?

El año pasado compramos a Alan Aguerre. Hace poco a Angelo Gabrielli. Con Bíttolo estamos charlando y a Lema también nos interesa retenerlo, pero ahora por el virus todas las negociaciones están en pausa. No se sabe cómo seguirá el fútbol argentino, en América, ni en Europa.