Maxi Rodríguez disfruta del presente en Newell's y no piensa en el retiro

En mayor o menor medida, la pandemia les jugó en contra a los futbolistas de mayor rodaje. El largo tiempo sin jugar no los favoreció. Les quitó ritmo de competencia y los llevó a meditar si no había llegado el momento del adiós. Durante el receso obligado por el coronavirus, se retiraron además Gastón Fernández (Estudiantes), a los 37 años, y Gonzalo Rodríguez (San Lorenzo), a los 36. Con el torneo ya empezado, lo hicieron Mascherano, a los 36, y Gago (Vélez), perseguido por las lesiones, a los 34. En los últimos años, Maxi medita semestre a semestre si continúa o no. Pero como el torneo recién comienza, no se plantea qué hacer en diciembre próximo. Como dijo ayer, hay Maxi al menos hasta mediados de 2021.

Longevos.JPG

“Cada uno le pone el punto final cuando lo siente. Ellos (Mascherano y Gago) lo sintieron en este momento y por eso lo hicieron. Me pone muy feliz por ellos, que hicieron una carrera bárbara y la terminen en un campo de juego. Venía hablando mucho con Javi. Son decisiones muy personales y no porque se vayan retirando compañeros te ponés a pensar que en cualquier momento le va a llegar a uno. Yo no me pongo a pensar en eso”, aseguró.

El ídolo rojinegro está cumpliendo el deseo de terminar su carrera en Newell’s. Y, como reiteró que al menos jugará hasta junio, tendrá la oportunidad de disputar una nueva competencia internacional, la Copa Sudamericana, que comenzará en marzo y cuya final se disputará en noviembre. Quizás la suerte de Newell’s en ese torneo sea una motivación extra para estirar el retiro.

Pero es indudable que un resultado no lo es todo en su vida. “En lo personal, disfruto de cada entrenamiento, de cada partido”, aseguró. Por eso insistió que el momento de colgar los botines “va a llegar, pero hasta junio voy a seguir vistiendo esta camiseta. En ese sentido estoy muy tranquilo y con la mentalidad ganadora que hay que tener”.

Maxi Rodríguez (1-4) Lanús vs Newell's Old Boys | Fecha 3 | Zona 4 - Copa Liga Profesional

“Di mi palabra que hasta terminar el contrato me iba a quedar en el club”, manifestó Maxi, seguramente con el deseo que, llegado ese día, el hincha rojinegros haya vuelto a las canchas. Eso es lo que se desprende de sus palabras en relación a Mascherano y Gago. “Es una lástima que no se puedan despedir con gente, porque eso es lo lindo para estas personas que han dejado cosas maravillosas a nivel local, internacional y de selección”, dijo.

Maxi sostuvo que “no es fácil sostenerse en 21 años de carrera”, en referencia al aniversario de su debut, que se cumplió el sábado pasado. Y aseguró que en lo personal cada vez se está sintiendo mejor. “Lo que necesitaba es ritmo futbolístico más que entrenamiento”. Por lo visto, el capitán rojinegro no afloja.

No habían nacido el día de su debut

Maxi cumplió 21 años en primera adentro de una cancha de fútbol, y con un gol, en la victoria ante Lanús. Compartió el equipo rojinegro con futbolistas que no habían nacido el día de su debut; Panchito González (19 años), Nicolás Castro (20), Mateo Maccari (19), Ramiro Sordo (20),

Enzo Cabrera (20) y Juan Sforza (18). “Me encanta que en el club salgan jugadores de las divisiones inferiores. Newell’s tiene que ser un semillero. A mí me hacen sentir bien, me mantengo activo, me dan mucha energía”, dijo.