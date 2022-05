Maxi López negocia la compra de un histórico club de fútbol inglés en una cifra millonaria

El ex delantero de River y un socio argentino quieren adquirir parte del paquete accionario del Birmingham, entidad que milita en el ascenso y atraviesa una mala situación deportiva

Maxi López estaría muy cerca de convertirse en dueño de un histórico club inglés: Birmingham. El ex futbolista , junto a uno de sus socios, entabló negociaciones para adquirir una parte del paquete accionario de una entidad que tuvo un paso exitoso por la Premier League pero que en la actualidad milita en la segunda división y con serias dificultades deportivas, razón por la cual quien fuera delantero de River desembolsaría una fortuna para poder formar parte de la junta de directiva del equipo y convertirlo en una potencia.

Esta posibilidad sedujo a Maxi López y al empresario argentino Christian Codoma, por lo que ambos comenzaron, según la prensa inglesa, las charlas con el ex vicepresidente del Birmingham City, Sammy Yu, para realizar una oferta.

En caso de que el ex futbolista y su socio logren quedarse con las acciones, ambos formarían parte de la junta directiva del club y dispondrían de un acuerdo de dos años para manejar el primer equipo.

Birmingham es un club tradicional del fútbol inglés, que ha ganado dos Copas de la Liga (1963 y 2011) y supo mantenerse varias temporadas en la primera división, pero la actualidad futbolística de la entidad es sombría ya que atraviesa uno de sus peores momentos: marcha en la 20ª posición, sobre 24 equipos, en el Championship con solo 11 triunfos en 45 partidos.

Maxi López ha logrado una muy buena posición económica debido a su trayectoria como futbolista, ya que a los 17 años debutó en River Plate en 2001, y desde allí tuvo una carrera en Europa. En 2005 fue a Barcelona, en el que ganó tres títulos pero sin jugar demasiado, ya que estuvo en 19 partidos, en su mayoría como suplente, y sólo hizo dos goles. El delantero pasó por Catania, Mallorca, Milan, Sampdoria, Torino, Vasco Da Gama y Crotone, entre otros clubes, hasta que se retiró a los 37 años cuando vestía la camiseta de Sambenedettese, de la serie C de Italia.

López, además de su actividad futbolística, tuvo mucha notoriedad por los escándalos que atravesó en su vida particular, luego del romance que surgió entre su ex amigo Mauro Icardi y su ex esposa Wanda Nara, con quien tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.