Maxi falló en la cancha pero afuera fue preciso

No fue la mejor versión de Maxi Rodríguez. Contrastó con la enorme actuación en el triunfo que trajo alivio a Newell's frente a Huracán. Hasta tuvo el gol en sus pies, sin ninguna oposición frente al arco, con el resultado 0 a 0. Impreciso como no es costumbre, la Fiera cumplió un desempeño discreto. Mucho más certero fue afuera de la cancha con sus declaraciones. "Hay mucho por mejorar", planteó el capitán, considerando que por delante tendrán "un torneo muy duro" en el que se jugarán la permanencia en la primera división.

La influencia de Maxi fue determinante la fecha pasada. Activo y punzante, llevó al equipo a la victoria. Nada parecido ocurrió ayer en la cancha del Taladro. Errático, no tuvo la misma movilidad y no pesó en el ataque. Si no pasó desapercibido es porque siempre es una preocupación para cualquier rival, aunque no la toque seguido. Incluso tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, que desperdició de manera increíble.

"Tuve una clara, que me agarró a contrapierna", contó Maxi sobre la única acción ofensiva de peligro que generó la lepra en el primer tiempo, la más propicia de todo el partido. Formica la robó en el medio e inició una contra con la defensa rival mal parada. La abrió a la derecha para Alexis Rodríguez, que prefirió cruzarla antes de rematar frente al arquero Cambeses. Se la sirvió a la Fiera para que la tenga que empujar al arco libre. Pero el capitán le dio de derecha y la tiró afuera. Falló justamente uno que no acostumbra a hacerlo.

La Fiera anduvo torcido en esa jugada y en todo el partido. La mayoría de sus compañeros también cumplió un papel deslucido en la despedida de la Superliga. Para Newell's fue el cierre de "un torneo que no fue bueno", según dijo Maxi. "Hay mucho por mejorar", subrayó.

"Hay que armar un equipo para un torneo muy duro", planteó Maxi sobre la obligación que tendrá Newell's a partir de ahora, con un promedio que es el principal tema de preocupación. El ídolo rojinegro será fundamental en un plantel que necesitará de un referente de sus características, con voz de mando en la cancha y afuera, presencia para intimidar a los rivales y cualidades futbolísticas que son propias de unos pocos.

El desempeño de Maxi en el conurbano bonaerense no opaca lo que representó su figura en esta primera mitad de año. Su regreso le dio un salto de calidad al equipo, aunque su juego sea con altibajos. La inteligencia para jugar realzó la jerarquía del equipo, aunque su regreso al club no haya sido como él esperaba en cuanto a resultados.

Maxi es hábil tanto adentro de la cancha como al momento de hablar frente a los micrófonos. Sabe manejar los tiempos y es directo con las palabras como cuando encara hacia el arco contrario. Por eso no anduvo con vueltas al analizar el encuentro contra Banfield. "El primer tiempo que hicimos fue muy malo. Nos adelantamos un poco en el segundo tiempo, pero nunca entramos en partido", dijo la Fiera.

Por autoridad, categoría y con el brazalete de capitán, Maxi Rodríguez deberá comandar un equipo con una dura misión en la temporada 2019/2020.