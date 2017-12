Mauro Zárate y Casco, apuntados por Heinze

El nuevo DT velezano, Gabriel Heinze, se reunió con la dirigencia para delinear el equipo del 2018 y pidió cinco refuerzos: un defensor, un cinco, un volante ofensivo, un centrodelantero y un extremo.

El primer apuntado es Mauro Zárate, que milita en el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos. El Gringo dialogó ayer con Rolando Zárate, hermano y representante del jugador, y a pesar de que hay optimismo de todas las partes, no será sencilla la operación porque Velez deberá negociar un préstamo con el Watford de Inglaterra, club dueño del pase.

Otro de los que interesa es el ex Newell's Milton Casco, quien no sería tenido en cuenta por el director técnico de River, Marcelo Gallardo, para la próxima temporada. Esto sería un punto a favor, ya que desde la entidad de Núñez no verían con malos ojos la posibilidad de cederlo por un año.

En tanto, Maxi Romero superó la revisión médica en el PSV de Holanda y hoy firmará contrato hasta 2023. A Vélez le quedaran 10.500.000 euros por la transferencia y, a pesar de que se barajó la chance de que siga seis meses más en el Fortín, es difícil que suceda.