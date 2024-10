Matko perdió terreno con Lunari, se descargó y comprometió en Instagram y tuvo su recompensa

Matko Mitjevic no había jugado con Lunari y, tal como había deseado en su red social de Instagram, tuvo su revancha anotando el golazo del triunfo.

Newell’s falló en la generación de juego. Extrañó a Ever Banega, Gabriel Carabajal no funcionó y el resto no halló las variantes. Hasta que Lunari mandó a la cancha a Matko, para que tuviera la enorme recompensa que prácticamente había anticipado en su red social de Instagram al ser relegado.